La demanda por cobertura impulsó al dólar, que cerró a un paso de los $ 19,30

El dólar minorista sumó hoy 14 centavos y cerró a 19,29 pesos, según el promedio que realiza el Banco Central (BCRA).

Así, la moneda finalizó la semana con un avance acumulado de 29 centavos.

El dólar mayorista mostró un comportamiento similar y avanzó 12,5 centavos en el MULC, con lo que terminó a $ 18,995, luego de avanzar por encima de los $ 19. De esta forma, la divisa termina la semana con un avance de 30 centavos en su cotización.

El dólar Banco Nación (BNA) se ubicó en los $ 19,25, lo que representa un avance de 15 centavos, mientras que el dólar blue se vendía a $ 19,69.

El volumen operado en el segmento contado fue de u$s u$s 779,295 millones, mientras que en futuros MAE solo se negociaron u$s 2 millones.

"La demanda por cobertura motorizó la buena suba de hoy, que por momentos llevó al tipo de cambio por encima de los $ 19,00 por unidad en el mercado mayorista", explicó Gustavo Quintana de PR Cambios.

Ayer se conoció que diciembre fue récord la compra de dólares por parte de los argentinos, al alcanzar los u$s 3900 millones.

Los datos surgen del balance cambiario del BCRA, que muestran como la adquisición de billetes alcanzó un récord tanto mensual como anual.

En el año se compraron u$s 32.797 millones, un 66% más interanual.