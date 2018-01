EE.UU. aseguró que apoya "fuertemente el programa de reformas de Macri"

Cuando el flamante embajador argentino en Washington, Fernando Oris de Roa, se disponía a volar anteanoche a los Estados Unidos para ocupar la vacante que dejó Martín Lousteau en la sede diplomática, la Casa Blanca informaba la nominación del ex juez Edward Prado como representante del gobierno norteamericano en el país.

Para el encargado de Negocios de la embajada estadounidense, Tom Cooney, la "feliz coincidencia" pronostica un buen año por delante para la relación bilateral, profundizada desde la llegada al poder de Cambiemos, pero con puntos pendientes en materia económica y comercial. Cooney asegura que su país "valora mucho" la relación y quiere ser "un socio de largo plazo para la Argentina".

¿Qué puede decir de la designación del embajador Prado?

Estamos al comienzo de un proceso. Se trata de una nominación de la Casa Blanca y, según las reglas, no puedo tener contacto con él hasta tanto sea aprobado en el Senado. De todos modos, puedo decir que estoy muy entusiasmado con el nombramiento, que habla muy bien de nuestra relación. El candidato tiene el apoyo del Presidente y del secretario de Estado.

¿Por qué se demoró tanto?

Siempre hay algunas demoras cuando hay un cambio de administración, porque la Casa Blanca quiere estar segura de contar con el candidato adecuado para el puesto. Así y todo, sin embajadores, tanto Sergio Pérez Gunella (embajador interino en Washington) como yo hemos avanzado en la relación.

¿Por qué un juez es la persona adecuada?

Es una persona que ha dedicado su vida a la transparencia, un hombre de gravitación, y tiene la confianza del presidente Trump. Habla castellano fluido, y ha venido a la Argentina varias veces. Es una muy buena elección, más cuando este año tendremos mucha gente en la embajada y en Washington prestando atención a la Argentina, que preside el G20.

¿Habrá un encuentro de Macri y Trump en Davos?

No tengo información. Pero en estos encuentros siempre hay oportunidades.

¿Cómo se interpreta que un presidente norteamericano regrese al Foro tras 18 años?

Estados Unidos es la economía más grande del mundo, y es muy importante mantener este tipo de diálogo con otros líderes mundiales, en el marco del G20, de las Naciones Unidas, y en eventos de tanta importancia.

¿El Gobierno los demandará por el biodiésel en la OMC?

No nos consta de parte del gobierno argentino que eso pueda suceder. Lo que sí puedo decir es que tenemos muy buena relación, hemos mantenido un diálogo muy fluido, con mucho respeto. Yo sé que la decisión del Departamento de Comercio y la Comisión para el Comercio Internacional (Usitc) no fue la que esperaban.

¿Es justo el reclamo?

Esta es una queja con legitimidad por parte del sector privado, porque entre 2014 y 2016 hubo una explosión de las exportaciones de biodiésel, que crecieron casi 1000% en sólo dos años. Según nuestra ley, debemos tener una investigación sobre dumping o subsidios. El secretario de Comercio, Wilbur Ross, hizo lo que pudo para llegar a un acuerdo de suspensión entre privados. No prosperó, y por eso estamos donde estamos. De todos modos, el biodiésel es la excepción que confirma la regla, es decir, la buena relación. Hicimos lo que pudimos.

Ya sin biodiésel para exportarles, ¿la balanza comercial se vuelve a "primarizar"?

Somos dos países superpoder

osos en términos agrícolas, por lo que tenemos el desafío de proteger nuestras agriculturas y dar seguridad alimentaria. El enfoque es aumentar el comercio bilateral en ambas direcciones. Tenemos un muy buen diálogo para abrir los envíos de carne vacuna. También queremos traer aquí carne porcina. Estamos avanzando, con paciencia, en forma sostenida.

¿Cuáles son los puntos de acuerdo en el vínculo?

Hay un montón. Tenemos tantos acuerdos en una variedad de temas, desde la cooperación en seguridad, combate del narcotráfico, cooperación aeroespacial. Estamos tratando de profundizar el comercio entre nuestros países, y apoyamos el programa de reformas económicas del presidente Macri. En estos dos años, hemos hecho de todo porque valoramos muchísimo la relación comercial.

¿Cómo se comportará la inversión en 2018?

Todo el mundo me pregunta cuándo llegan los capitales, pero ¡la inversión viene! Nuestras empresas son las mayores inversoras en la Argentina. Tenemos un stock histórico de u$s 14.000 millones invertidos en la Argentina. Tenemos una Cámara de Comercio (Amcham) que cumple 100 años, lo que demuestra el compromiso con este país. Y sólo desde julio del año pasado hubo anuncios por u$s 1500 millones.

Oris dijo que EE.UU. busca respaldo político, y Argentina más acceso a mercados. ¿Es así?

Nosotros estamos interesados en todo: lo político, la seguridad, lo económico. La Argentina también.

Pero siempre hay énfasis...

Sí, pero yo creo que queremos avanzar en todo. Macri está muy interesado en la seguridad ciudadana y el combate del narcotráfico, en combatir la trata de personas y el trabajo infantil, y demás asuntos. También tenemos un muy buen diálogo respecto a la crisis humanitaria y de la democracia en Venezuela. Compartimos la visión sobre Corea del Norte y el uso de armas químicas. Nuestros intereses van mucho más allá.

¿Fue un logro que Argentina no condenara en la ONU la decisión de Trump sobre Jerusalén?

Esa fue una decisión de la Argentina. Cada país debe tomar su decisión. Sí es cierto que el presidente Trump anunció el reconocimiento de esa ciudad como capital de Israel, sin dejar por ello nuestro compromiso con el proceso de paz, que no ha avanzado mucho.

¿Qué puede esperarse de los EE.UU. en el G20?

Esperamos que Trump asista a la Cumbre de Líderes. Hemos compartido nuestras buenas prácticas para organizar eventos tan grandes. Queremos ser un país socio de largo plazo para Argentina, como lo demostramos con el ARA San Juan.