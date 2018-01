Barrick evalúa el impacto por la clausura de Pascua Lama

Pascua Lama fue clausurado con una multa por unos u$s 11,5 millones

La minera canadiense Barrick Gold respondió ayer a las sanciones que le impuso la Superintendencia de Medio Ambiente de Chile (SMA) a su proyecto Pascua Lama, que incluyen la clausura definitiva y una multa por unos u$s 11,5 millones. Fuentes de la firma aseguraron que mientras se estudia en profundidad el impacto de la sanción -tanto en Chile como en Argentina, ya que se trata de un emprendimiento binacional- se intensifican los esfuerzos para acelerar un plan subterráneo que minimice los riesgos ambientales y sociales por los que hoy se ve perjudicada.

De hecho, ayer el Director Ejecutivo de Barrick Chile, René Muga, recalcó que la sanción impuesta "se refiere a eventos del pasado y que actualmente, Pascua Lama está enfocada con una perspectiva de sustentabilidad" y adjudicó este cambio a una "respuesta a las inquietudes expresadas por las comunidades" por la que "la compañía está realizando estudios de optimización del proyecto para evaluar un posible desarrollo subterráneo que reduzca sus impactos ambientales y sociales".

En un comunicado oficial, la compañía recordó que inicialmente la sanción de la SMA se enmarca en el proceso de recalificación ordenado por el Tribunal Ambiental en 2014, que incluyó una reducción de la multa impuesta por ese organismo en 2013, desde u$s 16 millones a u$s 11,5 millones. Como parte de esta revisión, "no se revocó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, decretando la clausura de instalaciones y mandatando obligaciones de seguimiento ambiental, así como también medidas transitorias en conformidad con las RCAs del proyecto", agregó Barrick.

Muga se defendió además al advertir que "la compañía ha hecho un cambio profundo en su enfoque, aprendiendo de su historia, tomando decisiones y acciones concretas, así como también realizado inversiones relevantes como parte de su compromiso de cumplir sus obligaciones regulatorias y llevar adelante una administración responsable de este proyecto".

Mientras desde Barrick estudian los pasos a seguir, Pascua Lama se encuentra suspendido aunque mantiene operativo el Sistema de Manejo de Aguas, monitoreando y gestionando las medidas asociadas al control de las aguas, de manera consistente con lo establecido en las RCAs.

Pascua Lama es un proyecto para explotar oro y plata que involucra territorio de Chile y Argentina, que supone para Barrick Gold una inversión de u$s 8.500 millones y que debía entrar en producción a fines del 2014. Pero sufrió retrasos desde su inicio debido a problemas medioambientales y conflictos con comunidades locales del valle del Huasco, en la región de Atacama, en el norte de Chile.

Según indicó el SMA chileno, las sanciones impuestas a Barrick responden a un total de 33 cargos formulados contra la empresa, seis de ellos por infracciones gravísimas, catorce por infracciones graves y nueve por infracciones leves.

Además, otros cuatro cargos fueron absueltos debido a que no se pudo determinar su configuración con los antecedentes disponibles. "Con respecto a las sanciones, cinco de los incumplimientos (dos de los cuales produjeron además daño ambiental irreparable) merecen la sanción de clausura total y definitiva", señaló el organismo en un comunicado.

A su vez, la entidad aplicó a Pascua Lama diversas multas por un total de 24 infracciones, que sumadas alcanzan a 12.360 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a unos u$s 11,52 millones.