Fiebre verde que no se detiene

n El mes pasado se compraron u$s 3900 millones, monto que con las ventas por u$s 1459 millones, deja un saldo de u$s 2441 millones

n En 2017 se adquirieron u$s 32.797 millones, al que si se le restan las ventas arroja resultado neto anual de u$s 17.758 millones

n Por turismo se registraron compras de u$s 10.577 millones el año pasado, un monto récord

n El 37% de las compras de billetes fueron realizadas por importes de hasta u$s 10.000 mensuales por cliente

n El 96% de los compradores fueron minoristas, compraron en promedio u$s 1449 cada uno