Primer año de Trump: pocos logros, muchos desaciertos

"Soy como un cónyuge nervioso que tiene miedo de lo que podría decir en una fiesta. Estoy indeciso, porque no pienso antes de hablar. Pero no creo que sea una persona horrible, xenófoba o racista. Creo que esos son los medios de comunicación. Estoy a su lado, pero no soy fan de las promesas incumplidas de campaña. Tendré que ver en un par de años". Así describía Casey Cann de 43 años, miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, su postura ante Donald Trump a un año de haberlo votado.

Si Casey fuera entrevistado por la encuestadora Gallup, probablemente formaría parte del núcleo duro de votantes que todavía aprueba la gestión del mandatario norteamericano. Donald Trump está terminando su primer año con un promedio de aprobación del 39%. Esta cifra es la más baja que cualquier presidente electo haya recibido al cabo de sus 365 días de mandato. El nivel de desaprobación, en cambio, alcanza el 57%.

A diferencia de Casey, quien se considera un republicano de centro, una gran cantidad de norteamericanos confía poco o nada en que Trump administre el Poder Ejecutivo de manera efectiva.

El 45° presidente de los Estados Unidos impuso un estilo sin precedentes en la Casa Blanca, marcado por la constante publicación de tweets incendiarios, numerosos escándalos políticos, filtraciones de información sensible y la renuncia de sus asesores más allegados.

Pocos logros

El mandatario termina un año con pocos objetivos cumplidos. Expertos consultados por El Cronista 3Días identifican su reforma tributaria como su principal logro, teniendo en cuenta que ésta fue una gran promesa de campaña.

Los más conservadores, sin embargo, le reconocen a Trump haberse comportado como un "buen republicano" en el nombramiento de jueces claves como Neil Gorush, cuya presencia restauró la mayoría conservadora en la Corte Suprema.

La lista de desaciertos, en cambio, es extensa. Especialistas sostienen que Trump ha intentado quebrantar las instituciones democráticas en los Estados Unidos, debilitó las principales agencias del Gobierno y profundizó las divisiones raciales. Concuerdan con que su poder disruptivo fue significativo en el ámbito de las relaciones internacionales.

En materia de comercio exterior, coinciden en que el error más grave de Donald Trump fue haber eliminado el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés).

Trump inicia el 2018 con una agenda cargada y bajo la lupa del Rusiagate, la investigación que lleva a cabo el Departamento de Justicia sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales y que abrió la puerta a un posible impeachment. Por ahora, las chances de que se inicie un proceso político que lo pueda remover de su cargo no parecen ser elevadas, pero su destino podría cambiar drásticamente si los demócratas ganan control del Congreso en las elecciones de medio término, que tomarán lugar en noviembre de este año.

Balance

"Por lejos, el logro de Trump fue la reforma tributaria, especialmente la reducción de la tasa del impuesto corporativo a 21%, la provisión de gastos y la tasa impositiva más baja para las entidades intermedias. En mi opinión, estas medidas estimularán la economía en al menos 0,2% anual, o se traducirán en un incremento del 2% en el PIB en diez años a partir de ahora", dice Gary Hufbauer, investigador senior y experto en comercio del Peterson Institute for International Economics. Sin embargo, hay quienes piensan que esta medida solo estimulará la economía en el corto plazo.

"Es un éxito político de Trump desde un punto de vista estrecho porque consiguió algo que prometió hacer, pero es un desarrollo muy lamentable. Esta reforma incrementará la desigualdad económica que se ha intensificado en los últimos años", opina Larry Diamond, profesor de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford.

La política trumpista de designación de jueces conservadores es también vista como un triunfo político, al menos entre los republicanos. Trump nombró 12 jueces para ocupar vacantes en cortes de apelaciones federales que ya fueron confirmados por el Senado, mientras que Obama logró designar a tres en su primer año como presidente. Las cortes federales, que han bloqueado varias iniciativas de Trump durante 2017, tienen la capacidad de definir grandes asuntos del país.

"No puedo imaginar a ningún otro presidente republicano que haya hecho un mejor trabajo que él. Trump está escuchando al partido en este asunto. Cuando se trata de nombramientos judiciales, todo ha sido un éxito", sostiene James Stoner, profesor y director del instituto Eric Voegelin, del departamento de ciencias políticas de la universidad de Louisiana.

Pero la administración de Trump no parece haberse destacado por sus logros, si no por sus políticas erráticas, coinciden la mayoría de los analistas consultados.

Estilo disruptivo

"Trump ha causado muchísimo daño. Se maneja intuitivamente y logra establecer un contacto directo con la gente, bajo una mediación mínima. Cuando opina sobre un tema, introduce cambios muy grandes en cuestiones que han llevado mucho tiempo en destilar, sobre todo en el ámbito de las políticas públicas", dice Gonzalo Paz, profesor de la Universidad de Georgetown.

Pero es precisamente el estilo disruptivo de Trump el que le permitió ser exitoso durante su primer año de gestión, según Stoner, quien aclara que la oficina presidencial es por naturaleza la más disruptiva de todas en los Estados Unidos.

"Trump no ha sido más que un disruptor. En cierto nivel, domina las noticias todos los días. Muchos presidentes hubieran querido lograr lo mismo. Define la agenda y lo que la gente está hablando", agrega.

Sin embargo, algunos consideran que el estilo trumpista de hacer política está deteriorando las instituciones democráticas.

De acuerdo a Diamond, este fenómeno ocurre a través de la aceptación del mandatario norteamericano de elementos racistas en los Estados Unidos, de sus constantes ataques a la independencia del Poder Judicial y a los medios de comunicación.

No obstante, John McNeill, profesor de Historia de la Universidad de Georgetown, observa un proceso diferente: "Veo un intento de erosionar las instituciones democráticas en sus declaraciones sobre los medios. Trump ha atacado la credibilidad de la prensa y el derecho a informar. Sin embargo, mi percepción es que no está funcionando. Se ha incrementado la independencia de los principales medios de comunicación y su situación financiera ha mejorado. La gente está prestando atención y está donando dinero".

Cambios profundos

Fue en el ámbito de las relaciones internacionales en donde Trump generó los cambios más profundos, de acuerdo a Daniel Kerner, director de Eurasia Group para América Latina. En temas internos, Trump se aferró más a la agenda republicana, pero en materia de política exterior impuso grandes cambios, con una visión muy distinta del establishment americano.

Su intervención fue menos activa, más transaccional y menos comprometida con el orden internacional.

Su estilo generó una erosión sistemática del "poder blando" norteamericano, de acuerdo a McNeill, un concepto que hace referencia a la capacidad de los países de influenciar sin coerción las acciones de otros.

"Trump ha avergonzado a los Estados Unidos en el mundo y su enfoque general de la política exterior ha tenido costos importantes para el país. La imagen de los EE.UU. solo mejoró en Rusia e Israel, pero ha disminuido en el resto del mundo. Esto tiene consecuencias para las empresas estadounidenses en el extranjero y en la disposición de nuestros aliados en cooperar con ellas", apunta McNeill.

En cuanto al comercio exterior, la opinión es unánime: todos concuerdan en que el mayor error de Trump fue haber eliminado el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). El TPP no solo brindaba a los Estados Unidos un gran mercado de libre comercio; también le permitía incrementar su influencia en Asia y contrarrestar el peso de China, que no estaba incluida en el acuerdo.

Restará ver qué decisión tomará Donlad Trump en relación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés). Sus políticas ya han generado un fuerte impacto en México.

El líder de izquierda Andrés Manuel López Obrador se mantiene al frente de la carrera presidencial en aquel país y su victoria podría resultar en un presidente menos proclive a cooperar con los Estados Unidos, algo que puede ser un cambio muy grande, de acuerdo a Kerner.

Si el presidente estadounidense elimina el NAFTA y adopta medidas que podrían llevar a una guerra comercial con China, el impulso positivo en el mercado bursátil puede llegar a su fin. No será bueno para Trump ni para la economía de Estados Unidos, avizora Hufbauer.

De acuerdo al especialista en temas de comercio, existen posibilidades de que los Estados Unidos se retire de NAFTA en algún momento después del 31 de diciembre de 2018, a menos que se avance sustancialmente en las negociaciones, lo que significa que Canadá y México aceptan demandas del país del Norte.

"Este escenario significa que no habrá nuevas barreras comerciales o de inversión con Canadá y México durante 2018, pero existe una gran incertidumbre sobre el futuro del acuerdo", agregó Hufbauer.