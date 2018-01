Una reflexión sobre el futuro que deja de lado la grieta

(...) Cada libro es una invitación. Este libro, 100 políticas para la Argentina del 2030, invita a la construcción colectiva de una visión de país. Recorrer sus páginas ratifica la vitalidad de esta construcción, plasmada en el compromiso de los autores y en la diversidad y calidad de sus contribuciones, un tapiz de ideas unidas por cuatro hilos simbólicos que insinúan una trama (...)

- INSTITUCIONES: José Nun

(...) La política que elijo es aquella que de una primacía absoluta a una expansión sostenida de la ciudadanía plena de manera que se reduzcan a un mínimo los inaceptables contingentes actuales de ciudadanos semiplenos y de no ciudadanos. Esto requiere reformas significativas. Y la reforma que privilegio concierne a uno de los aspectos centrales de una redistribución del ingreso que me parece tan necesaria como urgente (...)

- SEGURIDAD: Celia Szusterman

(...) El objetivo hacia 2030 es entonces modificar las cárceles, ubicarlas cerca de los centros urbanos para facilitar la visita de familiares, controladas por personal altamente calificado y bien remunerado, donde se observen las 122 Reglas Mandela de las Naciones Unidas para el trato de los privados de libertad, donde cada persona que ingrese sea evaluada respecto a su nivel educativo, se le faciliten los medios para completar su educación, reciba la capacitación necesaria para mantenerse a sí misma y a su familia de manera legal al ser liberada, se le ofrezcan las medidas terapéuticas adaptadas a su situación y se le infundan los valores de una ciudadanía plena a los que nunca accedió. Y, sobre todo, hay que educar a los políticos, funcionarios, periodistas y a la opinión pública en general para que entiendan que si se transforman la conducta y las actitudes de quienes ingresan a una prisión, saldrán mejores personas que cuando entraron (...).

- POLÍTICAS SOCIALES: Daniel Arroyo

(...)Propongo iniciar una nueva etapa en política social que incluya, al menos, algunos de los siguientes puntos: 1) Avanzar en la puesta en marcha del derecho al primer empleo: el objetivo es establecer una exención impositiva a las empresas que tomen jovenes como primer empleo (...)

2) Apostar a un sistema integrado de apoyo a la primera infancia para fortalecer todo el proceso del embarazo hasta los primeros seis años de vida, crear jardines de desarrollo infantil para garantizar el cuidado y la estimulación temprana de los niños desde los 45 días y hasta los tres años en situación de vulnerabilidad (...).

3) Masificar el crédito: nuestro país tiene una gran red de cuentapropistas (gasistas, plomeros, carpinteros, etc.) que no son sujetos de crédito bancario y que acceden a préstamos al 100 ó 120% anual contra la fotocopia del DNI. Es la población que hoy está sobreendeudada y para la cual hay que masificar el crédito con subsidio de tasa para acceder a maquinas, herramientas y mejoren su producción (...).

- EDUCACIÓN: Guillermo Jaim Etcheverry

(...) Limitado a formular una única propuesta y considerando el nivel educativo que se encuentra más a la deriva, lo que no quiere decir que los demás no lo estén, estimo que habría que hacer un intento para otorgar algún sentido a la educación media, hoy convertida en "una larga preparación para el viaje de egresados". Por eso mi propuesta es instrumentar una evaluación final de todos los alumnos que completen el nivel medio a escala nacional. No se trata de una idea original pues se lleva a cabo en numerosas sociedades con todo tipo de estructura política y con las más variadas ideologías. Para no recurrir a los ejemplos de los países asiáticos o europeos, entre los de América Latina cabe citar a México, Cuba, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Brasil, Chile y Colombia (...)

- SALUD: Daniel Stamboulian

(...) La cibersalud brinda la ventaja de facilitar el acceso de los pacientes a la salud, en especial quienes viven en zonas rurales, carenciadas o que están aislados por otra causa; de los profesionales sanitarios a las interconsultas con especialistas calificados (...)

Nuestra propuesta es conformar grupos de trabajo multidisciplinarios, públicos y privados, que funcionen con el liderazgo de expertos como Istepanian, y que incluyan a especialistas y referentes de las distintas áreas de conocimiento relacionadas: medicina, farmacia, nuevas tecnologías y TIC, adminitración, marketing, acción social, educación, comunicación y legislación (...)

- ECONOMIA: Roberto Frenkel

(...) Escribí hace un tiempo que la mejor contribución que puede hacer la política macroeconómica al desarrollo del país es mantener un tipo de cambio real (TCR) competitivo y estable. Sigo pensando lo mismo y creo que la idea vale para apuntar al 2030 (...). La política de TCR competitivo y estable impone requerimientos y la necesidad de coordinación a las tres políticas macroeconómicas: fiscal, monetaria y cambiaria. La tasa de interés en pesos, descontada por las primas de riesgo país y riesgo cambiario, debe ser mayor que la tasa de devaluación esperada para compensar la preferencia por moneda internacional de los argentinos. La tasa de interés real debe ser positiva pero moderada. No debe ser muy alta porque, por un lado, atraería flujos de capitales en demasía y, por otro, haría insostenible a medio plazo la tarea de esterilización del Banco Central. Un ejemplo reciente de insostenibilidad es la política de esterilización del Banco Central de Brasil en la década 2004-2014, que fue un factor importante de la acumulación insostenible de deuda pública doméstica (...)

- TRANSPORTE: Vicente Palermo

(...) El problema no son los taxis en sí sino el tachero: la circulación permanente de los vehículos a la captura de pasajeros y por toda la ciudad (aunque, naturalmente, circulen mucho más en las zonas céntricas que en los barrios periféricos). Esto supone un inmenso parque automotor en movimiento, y todos los impactos que ello conlleva (...).

Es de notar que, según la normativa vigente, sólo las empresas de radio taxi habilitadas pueden asignar viajes. Sin embargo, esto no impide que los taxistas levanten pasajeros aleatoriamente. Si los taxis estuvieran detenidos en sus bases, y se pusieran en movimiento sólo cuando fueran llamados, el balance energético, ambiental y circulatorio sería muchísimo mejor (...).

- ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE: Mariana Conte Grand

(...) Lo que surge, tras comparar las políticas energéticas en el sector industrial a nivel internacional con las existentes para Argentina y considerar los compromisos del país en el Acuerdo de París, es que hace falta diseñar medidas para los Sistemas Accionados por Motores Eléctricos (SAME) en la industria. Hay una disposición de la Dirección de Comercio Interior de etiquetado obligatorio de los motores según normas IRAM 62409 y 62405 (Disp.230/2015, cuya aplicación está pendiente). Pero, aunque estuviera plenamente en marcha, no es una política de Estándares de Eficiencia Energética Mínima obligatorios. Según WEC, los SAME son responsables del 70% del uso de electricidad y si se volvieran eficientes, dicho uso bajaría un 10%. En Argentina, algunas estimaciones indican que fijando estándares mínimos eficientes los ahorros en el consumo de energía podrían estar entre 6 y 15% según el tipo de motor (...)

