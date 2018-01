¿Se está formando una burbuja en la bolsa de EE.UU.?

La evolución positiva de la bolsa de EE.UU. en forma ininterrumpida durante los últimos 8 años, con una ganancia acumulada del 270% (13% anual), ha generado entre los inversores un elevado y razonable grado de incertidumbre acerca del futuro escenario de dicho mercado bursátil. ¿Se podrá mantener el actual sendero positivo o, por el contrario, se estará formando una suerte de burbuja financiera que más tarde o más temprano debiera explotar, provocando una fuerte caída? A los efectos de contribuir al análisis, en esta nota se comentan dos informaciones cualicuantitativas.

La primera de ellas se refiere a la encuesta que, desde 1987, semanalmente elabora la American Association of Individual Investors (AAII); la cual señala el sentimiento de sus asociados respecto a la posible dirección del mercado en los próximos 6 meses. Las respuestas de la encuesta que se lleva a cabo entre los miembros de la entidad se clasifican en bullish (expectativa de suba), neutral (expectativa de mínimas variaciones) y bearish (expectativa de baja). La última información suministrada por la Asociación corresponde a la segunda semana de enero y señala una clara mayoría de respuestas a favor de la suba versus las correspondientes a neutral y bearish (48,7% frente a 26,3% y 25,1% respectivamente). Como referencia, los promedios históricos de la serie son del 38,5% para la suba y del 30,5% para la posición contraria, lo cual según la entidad indica que el optimismo se halla en una posición inusualmente alta. Sin embargo, debe destacarse que respecto a su valor bullish de fines del 2017 el porcentaje positivo se redujo en 11,1 puntos (de 59,8% al 48,7%) denotando una creciente preocupación sobre eventuales desequilibrios y volatilidades financieras.

En cuanto a los datos cuantitativos, el pronóstico de ganancias consolidadas por acción del S&P 500 (Earnings per Share), elaborado por Standard & Poors, brinda información respecto a las estimaciones de los beneficios anuales de la totalidad de las empresas que componen el índice respectivo. A la fecha, para el corriente año, dicha estimación asciende a u$s 145 por acción, lo cual representa un incremento del 16% respecto a los u$s 125 obtenidos en 2017. Como referencia vale destacar que, en los últimos 5 años, el aumento promedio anual de las ganancias fue del orden del 7%. Claramente, esta proyección es positiva; sin embargo, el ratio de Price Earnings (P/E) consolidado se halla actualmente en 22,5 versus un promedio histórico de 17,4.

En síntesis. Si bien las expectativas cualicuantitativas son positivas, no es menos cierto que ambas presentan condicionantes negativos: reciente caída del porcentaje de sentimiento a la suba, fuerte estimación del crecimiento de las ganancias 2018 versus 2017 y elevado ratio de P/E; los cuales podrían estar señalando un posible recalentamiento de los actuales valores bursátiles. En consecuencia, habrá que seguir atentamente no sólo la evolución de las principales variables macro y microeconómicas, sino también el devenir de las vigentes incertidumbres geoeconómicas y políticas; tanto a nivel doméstico como internacional. En consecuencia, a mi juicio, si bien a la fecha es muy poco probable que se esté generando una burbuja, lo cierto es que -dadas las circunstancias analizadas- sería altamente recomendable mantener una posición conservadora.