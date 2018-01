Caja de Valores vende su SGR: un banco y cuatro agentes de Bolsa interesados

Caja de Valores quiere dedicarse al core de su negocio, por eso decidió desprenderse de una de sus actividades periféricas y le puso la bandera de venta a su sociedad de garantía recíproca (SGR), Garantía de Valores.

En los próximos días habrá una nueva licitación, donde quedaron los cuatro finalistas, que mejores ofertas hicieron el mes pasado. En rigor, la puja la ganó el Banco Industrial en sociedad con Nápoli Inversiones, pero como la diferencia de precio con el segundo fue por apenas u$s 20.000 de diferencia (ofrecieron u$s 2,025 millones) y Caja de Valores pretende conseguir un monto mayor, decidieron licitar nuevamente. Según pudo investigar este diario, los otros tres finalistas son Cohen, InvertirEnBolsa y Criteria. El piso es de u$s 2 millones, por lo que se supone que se venderá en algo más.

¿Por qué se vende? Porque a Caja no le estaban reportando y no supo explotar al máximo ese negocio, aunque tampoco le prestaba mucha atención, pero sí llegó a ser muy dependiente de Caja en su momento. De todas formas, en la City coinciden en que se trata de una SGR prolija, con un porcentaje de mora muy baja respecto del mercado y con muy buen criterio a la hora de otorgar crédito a las pymes. Para el agente bursátil que la compre, es una forma de complementar su negocio e integrarlo con el de financimiento de pymes.

"Hay que ver las condiciones: si el fondo de garantía que pone Caja se mantiene por cuánto tiempo, si la cartera de clientes como es de brokers es para el que la compra o tiene que tener un código de ética", analizan en el sector.

La SGR se jacta de brindar acceso a financiamiento a tasas competitivas y a los plazos necesarios, más la posibilidad de adecuar los pagos de servicios y capital a los ciclos económicos de la micro, pequeña o mediana empresa.

Viene Julius Baer

Argentina fue la bolsa de mayor rentabilidad en 2017 y este 2018 es muy prometedor debido a Argentina emergente. Esto motiva el desembarco de bis players, como Julius Baer, el tercer banco más grande de Suiza, que gestiona activos por u$s 336.000 millones. Según pudo saber El Cronista, están mirando todo el mercado latinoamericano con mucha atención. Argentina claramente es un país interesante para ellos, ya que son optimistas sobre sus perspectivas macro. El 15 de diciembre pasado hubo un cambio de mando: se fue Gustavo Raitzin y asumió Beatriz Sánchez, nueva responsable para América Latina y miembro del Consejo Ejecutivo de Bank Julius Baer. Viene de trabajar en Goldman Sachs, donde ocupó varios altos cargos ejecutivos relacionados con América Latina durante los últimos nueve años, recientemente el de directora ejecutiva y presidenta de Gestión de Patrimonios Privados para América Latina. En mayo pasado, Julius Baer quiso instalarse en el país comprando 20% de la sociedad bursátil TPCG, para luego adquirir un porcentaje mayor, pero el deal se cayó.

Fusión de brokers y bancos

El avispero está movido, ya que se viene una fusión de brokers online con bancos: Itau, XP Investimentos y tres grupos financieros locales son los interesados en comprarle a Facundo Garretón InvertirOnLine (IOL), operación que se estima se hará antes de mitad de año, ya que se habría firmado el acuerdo de confidencialidad.

En IOL se jactan de ser el líder de Argentina en cantidad de transacciones (no en monto, donde lidera Allaria), en ser los que más clientes minoristas tienen y en dominar el negocio online. Itau picó en punta en su momento con buena oferta, XP que es socio en Brasil, quiere tener control y hay diferencia entre ellos. De los locales, uno de ellos está bastante avanzando. El valor de la empresa depende: Argentina podría rondar los $ 1000 millones, pero si incluye también las operaciones internacionales es otro valor, ya que IOL tiene parte de Bulltick.