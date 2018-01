Apple paga u$s 38.000 millones de impuestos en EE.UU.

Apple pagará u$s 38.000 millones en impuestos en EE.UU. por los u$s 252.300 millones en efectivo en el exterior, como consecuencia de la ley fiscal aprobada a fines de diciembre, informó la empresa. Agregó que planea abrir un nuevo campus en un lugar que anunciará este año, que prevé invertir más de u$s 30.000 millones en EE.UU. en los próximos cinco años y que crearía 20.000 empleos. La compañía había provisionado u$s 36.300 millones para el pago de impuestos por efectivo en el exterior; por eso el pago no representará un impacto en su flujo de caja este trimestre. No informó cuánto dinero repatriará.