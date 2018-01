Señal política: el Papa recibió a un piquetero y dos referentes peronistas

Lejos de los nuncios del Gobierno exactamente a 679 kilómetros que se quedaron en Santiago, el papa Francisco recibió ayer en Temuco a unos pocos argentinos convocados para conversar por unos minutos, lejos de las cámaras, y con quienes abordó, principalmente, un diálogo estrictamente amical y espiritual.

Pese al cándido motivo, a nadie se le escapa que entre los convidados se encontraba el fundador y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, de estrecha relación con Jorge Bergoglio a través del nexo con su padre, el dirigente peronista Roberto Grabois.

El líder piquetero viajó a Temuco acompañado por decenas de militantes de su espacio, que permanecieron en vela desde la madrugada en el aeródromo de Maquehue, con bajas temperaturas, a la espera de la celebración eucarística.

Tras la misa, Grabois fue llevado detrás del altar, para encontrarse con Francisco. Más tarde evitó las declaraciones sobre la cita, pero al ser abordado por varios periodistas reseñó que fue "una alegría reencontrar a una persona que es una inspiración", a la que aprecia y "que tratamos de seguir, seguramente, con muchos errores, pero con convicción".

En ese mismo contacto, consideró "muy importante reforzar la lucha de los pueblos" y "la consigna de tierra, techo y trabajo", al tiempo que descartó que los mapuches conformen grupos radicalizados de un lado o del otro de la frontera.

"Es muy interesante lo que dijo el Papa en su homilía, de que la violencia no es un camino para reclamar por los legítimos derechos de los pueblos originarios; además, aquí las autoridades chilenas son categóricas al sentenciar que los mapuches no son terroristas, que no reciben financiamiento de las FARC, y que todo eso es pura mentira", declaró, en alusión a versiones esparcidas desde el Gobierno.

Poco después de Grabois, ingresaron a la "sacristía" de campaña, tras la misa, el ex diputado Mario Cafiero, referente del espacio de Fernando "Pino" Solanas en la provincia de Buenos Aires, y el ex embajador de Cristina Fernández de Kirchner en el Vaticano, Eduardo Valdés.

La excusa del encuentro de Cafiero y Valdés fue presentarle al Papa a Juan Namuncurá, un productor musical descendiente lejano del beato mapuche Ceferino Namuncurá, y de quien Bergoglio tuvo conocimiento por una carta que le hicieron llegar semanas atrás. "Nos alentó a retomar la historia, el diálogo y la unidad, dejando de lado la división", comentó a este diario, suspicaz, Cafiero.

Anteayer, en Santiago, Francisco abrió su agenda oficial con un saludo a la clase política chilena y al cuerpo diplomático acreditado en el palacio de La Moneda. Allí estuvieron presentes el embajador argentino, José Octavio Bordón, y el subsecretario de Culto, Alfredo Abriani, quienes no tuvieron oportunidad de conversar con Francisco. Más tarde, después de la misa en el Parque OHiggins, el pontífice conversó con dos familias argentinas. Se trató de otro breve encuentro otorgado a dos ex colaboradores del arzobispado de Buenos Aires, de buen vínculo con el actual Gobierno, pero que no llevaron ninguna misiva. Pese a que un funcionario de Cambiemos se los pidió.

En Temuco, hablando sobre el conflicto mapuche en Chile, el Papa predicó sobre "la unidad de los pueblos", que "no es un simulacro ni de integración forzada ni de marginación armonizadora", y sugirió "una diversidad reconciliada" que no tolere "las injusticias personales o comunitarias".