Todos unidos triunfaremos

Fue el CES de la paz. Si algo dejó el último Consumer Electronic Show de la semana pasada en Las Vegas además de un apagón histórico de dos horas fue la confirmación de que para tener éxito en la industria de la tecnología actual, no se puede competir solo. Es necesario hacer amistades, tejer alianzas con la mayor cantidad de empresas posibles. Fabricantes de productos, desarrolladores de software e inversionistas. Hoy, más que nunca, la unión hace la fuerza para generar negocios con la Inteligencia Artificial (AI) en torno a tres grandes ejes: casas inteligentes, salud y autos autónomos.

Desde hace un par de años que Internet of Things (IoT) prometía conectar los objetos entre sí. Ahora está ocurriendo. Todo en el hogar (televisores, electrodomésticos, autos, aire acondicionados, ropa, relojes, parlantes, muebles, cortinas) se empieza a controlar de una manera tan antigua como simple: la voz humana. Pero además la AI promete que aprenderán nuestros usos y costumbres, desde nuestros contactos y los horarios de la agenda hasta estados de ánimo, gustos y preferencias de la temperatura del agua, el cumpleaños de un amigo, nuestro equipo de fútbol, series favoritas, etc. Personalización al extremo gracias a big data.

Amazon largó primero con Alexa, su plataforma de AI que integra las compras en su marketplace y contenidos (música, vídeo, libros). Parece imbatible, pero ya no está sola. Lo sigue Google Assistant, quien no solía participar activamente del CES, sino más bien a través de otras empresas, en un discreto segundo plano. Hasta este año. Porque en Las Vegas se dejó ver ya desde el aeropuerto, en el monoriel que atraviesa la ciudad, en las pantallas publicitarias de los casinos y en las calles. Desplegó toda su fuerza de marketing para estar en todos lados. Y además se instaló en la puerta del Convention Center con un colorido stand llamado Hey Google, la frase para activar el dispositivo Home. El rápido avance de Amazon en este mercado lo obligó a no poder perder un metro más en la frenética carrera, crucial para la era de las post-pantallas que se viene. Google hizo alianzas con más de 30 empresas como Insteon, SmartThings, Wink y Lowes Iris, entre otras. Y además el asistente ya está disponible en más de 400 millones de dispositivos y, a diferencia del de Amazon, en una docena de países (desde Francia a Japón, y también en la Argentina) y en 8 idiomas.

Pero hay más. Apple apuesta a Siri (su HomePod sigue demorado), Microsoft a Cortana, LG a ThinQ y Samsung a Bixby. La firma surcoreana mostró un hogar inteligente donde todo se activa con Bixby, que hasta hoy solo vivía dentro de los celulares de alta gama Galaxy S y Note. Pero ahora harán alianzas con otras empresas y hay fuertes rumores de que este año lanzarán su propio dispositivo. Los lavarropas, televisores y heladeras de LG funcionan tanto con Alexa como con Google. Lenovo lanzó su parlante-pantalla inteligente que funciona con Google (similar a la Echo Show de Amazon) en 8 y 10 pulgadas y con cámara frontal.

Las automotrices también entran a la escena smart y para eso tejen alianzas con las grandes, como Intel, Google (Waymo), Uber, Lyft, Qualcomm, Sony, Cisco, Waze, Amazon. Otras apuestan a la creación de startups. Como parte del plan estratégico Alianza 2022, Renault-Nissan-Mitsubishi anunciaron en el CES la creación del mayor fondo de capital de la industria. Destinará mil millones de dólares para en cinco años financiar empresas y emprendedores que aporten innovación en movilidad, autos eléctricos, baterías, sistemas autónomos, AI, sensores y conectividad. "Este nuevo fondo refleja el espíritu de colaboración y la mentalidad emprendedora que tiene la alianza. Para fabricar autos autónomos, las alianzas con las empresas de tecnología son imprescindibles", dijo Carlos Ghson, Chairman y CEO de la mayor alianza automotriz mundial. Y para demostrarlo presentaron la increíble tecnología Brain-to-Vehicle (B2V), que interpreta las señales del cerebro del conductor para asistir con la conducción y ayudar a los sistemas autónomos y manuales del coche.

Esta vez sí, el futuro estuvo presente en el CES.