En el sector petrolero ya prevén un escenario sindical “conflictivo”

El presidente de la Cámara de Empresas de Operaciones Petroletras Especiales (Ceope), Adolfo Sánchez Zinny, consideró “poco probable que la situación de conflicto con los sindicatos cambie en el futuro cercano” y juzgó “difícil ajustar los costos, no sólo para la mano de obra, sino también para la logística y las operaciones, al nivel necesario para ser competitivo”.

“Estos son problemas que deben resolverse para que finalmente lleguen las inversiones previstas”, afirmó Sánchez Zinny en diálogo con la plataforma digital The Oil & Gas Year (TOGY), con sede en Dubai, en Emiratos Arabes Unidos.

El CEO de la argentina Bolland puntualizó que “los convenios colectivos de trabajo han estado vigentes durante muchos años en la Argentina con sólo pequeños cambios y no anticiparon a la industria no convencional, donde la dinámica del trabajo es diferente”.

En ese sentido, defendió los convenios de productividad firmados entre empresas, provincias y sindicatos: “fue un paso en la dirección correcta para iniciar una transformación hacia una industria más competitiva”.

“No obstante, todavía se necesita evolucionar con una perspectiva más amplia y de mente más abierta”, apuntó.

Evaluó que el acuerdo de Neuquén se hizo “apresuradamente”, pero “fue mejorado por el de Chubut, que no incluyó solo al segmento no convencional y demoró cuatro meses de discusiones semanales”.

El titular de la Ceope propició “acuerdos prospectivos para beneficiar a todas las partes, en lugar de acuerdos retrospectivos y pasados de moda”.

“Este tipo de acuerdos -añadió- también se están negociando en las otras cuencas y todavía nos falta uno para Santa Cruz, ya que hay mucha política involucrada en esa provincia”, agregó.

Según el empresario, se asocia “erróneamente” la productividad con despidos, “pero esto se debe a un malentendido”, ya que “hay cosas que tienen que ver con la eficiencia, incluidos problemas como garantizar que los niveles de ausentismo sean razonables”.

“No esperamos que los niveles de ausentismo en áreas inhóspitas sean los mismos que en una ciudad, pero no pueden ser cinco veces mayores”, remarcó.

Para Sánchez Zinny “hay una gran crisis de la actividad, y los sindicatos deben entender esto y ayudar a los trabajadores que representan a entender esto también”.

El empresario evaluó que “la dirección sindical, el empresario, probablemente entienda esto, pero está teniendo dificultades para transmitir este mensaje a sus bases de apoyo, a las que ahora se les niegan las cosas que alguna vez estuvieron acostumbrados a obtener”.

Sostuvo que “la industria necesita aumentar el nivel de productividad, y en el mediano a largo plazo esta optimización demandará más personal, pero esto no sucederá de inmediato”.

Fuera del campo laboral, agregó, “existen ineficiencias resultantes de una combinación de factores; por ejemplo, en todo el sistema logístico en general: los costos de transporte, importación y exportación están muy fuera de línea con los valores internacionales”.

“La falta de rutas apropiadas, electricidad y conexiones de tuberías son obstáculos que afectan la productividad”, consideró.

En ese sentido, resaltó que ‘el Gobierno, los sindicatos y las empresas deberían tratar de ver lo que cada uno puede contribuir para resolver estas restricciones”.

No obstante, destacó las oportunidades en el sector, no sólo en los hidrocarburos no convencionales sino también en el gas y en el tratamiento de campos maduros.

“Salir del default, tener un mercado libre de divisas, poder pagar regalías a la sede, ha beneficiado a la Argentina en general: el país ha restablecido sus lazos con el resto del mundo y sigue las reglas, y este contexto facilita las actividades relacionadas con el capital nacional y extranjero”, completó.