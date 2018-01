Central Costanera 6% y el Merval volvió a terreno positivo

En una jornada volátil, los papeles de Central Costanera crecieron 6,02 por ciento, a 22,90 pesos cada uno, y lideraron las subas dentro del Merval, que consiguió revertir su andar en terreno negativo antes del cierre y finalizó la jornada con una suba de 0,39%, hasta situarse en las 33.652,70 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registraron Siderar (5,90%), Petrobras Brasil (3,53%), y Edenor (2,72%).

“Tras un efímero respiro, Wall Street retoma el tono positivo mientras arranca la temporada de balances, a pesar de lo cual los activos domésticos se presentaron más estables mientras los operadores siguen atentos a las señales del BCRA para definir apuestas entre pesos y dólares”, explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

“Aún así, el Merval al final logró avanzar un 0,4%, más allá de que los operadores siguen más inclinados tácticamente por un respiro tras testar sucesivos máximos acompañados por una expansión del volumen, reflejando de dicha manera que el apetito sigue vigente más allá del impresionante ‘rally’ acumulado”, añadió.

El total negociado en acciones ascendió a 1.336.893.941 pesos, con un balance de 49 en alza, 38 en baja, y 6 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“Por su parte, los bonos se presentaron prácticamente estables en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, con el riesgo país aún cerca de los 360 puntos básicos”, destacó Ber.

Entre los bonos, el AN18 ganó 0,30%, el AY24 perdió 0,34%, el Descuento en dólares se contrajo 0,39%, el Descuento en pesos avanzó 0,37%, el NF18 se hundió 2,55%, el Par en dólares retrocedió 0,44%, el Par en pesos mejoró 0,89%, el PR13 cayó 0,48%, y el PR15 cedió 0,06%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se depreció 0,50% ($ 198), el TVPE (en euros) restó 0,39% ($ 255), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) progresó 0,48% ($ 210).

“En la renta fija, continúa la mayor cautela inversora ya que los operadores siguen atentos a la pulseada ‘tasa vs. dólar vs. inflación’ y a las señales del BCRA, con lecturas que están inclinando más apuestas hacia el ‘carry-trade’ más allá del reacomodamiento de la divisa”, completó.

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street finalizó la jornada con tendencia positiva.

En ese contexto, los papeles de Ternium crecieron 2,36%, a 34,64 dólares cada uno, y encabezaron las alzas.

Los otros avances más importantes los registraron los ADRs de Tenaris (2,32%, u$s 34,44), Edenor (2,16%, u$s 57,20), y Cresud (2,07%, u$s 21,21)