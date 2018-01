Efecto paritarias: asamblea de pilotos afectó vuelos de Andes

En tiempos de negociación de paritarias, los pilotos de Andes Líneas Aéreas realizaron ayer por la mañana asambleas en el Aeroparque Jorge Newbery, que ocasionaron demoras en vuelos de la empresa, que finalmente salieron luego, por la tarde.

Por la misma discusión, el jueves pasado sufrieron demoras los vuelos de LAN Argentina, en la misma terminal aérea porteña, ante el reclamo de respuestas de la empresa.

De las aéreas, sólo Aerolíneas Argentinas y Austral acordaron ajustes por inflación, en diciembre pasado.

Los representantes de los pilotos de Andes (APLA) y la empresa se reunieron ayer por la tarde para avanzar en la negociación de paritarias, un encuentro que había sido pautado el viernes pasado. Tienen prevista una nueva reunión para el próximo viernes, junto a gremios como APTA (técnicos) y APA (personal aeronáutico), según aseguraron a El Cronista desde el gremio. Por eso, no están previstas asambleas para los próximos días, con lo cual los vuelos saldrían a horario.

"Pedimos una recomposición salarial hacia atrás, por la inflación de 2017, porque siempre se negoció por inflación pasada y real. Pero ellos quieren cambiar la lógica y cerrar por la inflación estimada para este año, en 15% en tres cuotas y cláusula gatillo", explicó Nicolás Capella, secretario del Interior de APLA. "Reclamamos 25%, por el año pasado", agregó.

Y comentó que las asambleas, que ocasionaron demoras, se realizaron "para tener una respuesta de la empresa, porque a fines de diciembre le pedimos la recomposición y aún no habían contestado", aclaró.

Desde Andes aclararon que la reunión ya estaba prevista, que no tuvo que ver con la medida de los pilotos. "Por suerte pudimos recuperar la demora y los vuelos salieron, salvo uno que lo hará más tarde (por anoche)", dijeron. "Hace dos años la paritaria no se discutió sobre inflación pasada. Ofrecimos 15% en tres tramos y cláusula gatillo. Lo que acordemos es retroactivo a enero, ellos lo saben. La empresa, como siempre, está abierta a discutir. Andes creció mucho, le recordamos que ahora volamos más y que se incorporó a pilotos argentinos que volaban en el exterior y a otros sin trabajo en el país", destacaron.

La semana pasada, pilotos de LAN Argentina habían advertido que, como la paritaria estaba estancada y no había ningún tipo de acercamiento por parte de la empresa, podrían realizar un paro por 24 horas esta semana, si hasta ayer no había ningún avance. Fuentes de APLA dijeron que, por el momento, no hay ningún paro previsto, ya que la empresa de capital chileno reanudó el diálogo, como consecuencia de la media tomada el jueves pasado.

Aerolíneas y Austral acordaron a fines de diciembre una suba de 17%, que según Guillermo Dietrich, es de 20% de bolsillo, más un bono por pérdida del año anterior y cláusula gatillo.