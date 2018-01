Reforma Laboral: "Si la CGT quiere enviar cambios, los vamos a discutir"

El jefe de Gabinete Marcos Peña se mostró hoy a favor de que la Confederación General del Trabajo (CGT) envíe nuevas modificaciones al proyecto de reforma laboral, que será tratado en sesiones ordinarias.

En el marco de una conferencia de prensa en la Casa Rosada, Peña recordó que el proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso surgió de un acuerdo con la CGT, “más allá de la opinión de algunos sindicalistas sueltos”.

“Si ellos quieren enviar nuevas modificaciones, el Gobierno está dispuesto a discutirlas”, agregó el funcionario.

De este modo, afirmó: "Si es necesario debatirla más tiempo, daremos ese debate en el parlamento, y estamos muy tranquilos en poder plantear eso y escuchar alternativas como hicimos con la Reforma Provisional".

Además, Peña insistió en que el proyecto es "beneficioso a los trabajadores". "Pensar que un blanqueo laboral para los trabajadores informales no es beneficioso para los trabajadores es desconocer la realidad", objetó.

"Hablar de extender licencias o poner licencias nuevas como la de paternidad es bueno para los trabajadores", indicó el jefe de Gabinete.

Este fin de semana, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, Carlos Acuña, sostuvo que la reforma laboral impulsada por el Gobierno "no tiene ningún futuro" y argumentó que "es una reforma que no tiene ninguna ventaja, no hay un equilibrio".