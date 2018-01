Boudou dijo no tener "miedo" y negó haberse enriquecido ilícitamente

Obligado a presentarse en Comodoro Py para notificarse de su excarcelación del viernes pasado, Amado Boudou realizó declaraciones en diversos medios, en los que se refirió a su paso por prisión, aseguró que no le teme a la posibilidad de volver a quedar detenido.

"Miedo no tengo, sólo de Dios", dijo el ex vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, que se acercó a los tribunales federales con una actitud totalmente distendida, en jeans y zapatillas. El vicepresidente se presentó ante el juez federal Ariel Lijo para firmar la excarcelación que le concedió la Cámara, luego de estar detenido desde el 3 de noviembre acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

"Miedo no tengo de nada salvo de Dios. Voy a afrontar algo muy lindo que es ser padre y por suerte y desgracia me toca de grande, con un bagaje de experiencia y medios porque uno conoce el mundo real", sostuvo Boudou en declaraciones a la prensa, al ser consultado sobre la posibilidad de volver a quedar detenido si lo condenan por el caso Ciccone.

"Estoy convencido en todo lo que hice", enfatizó Boudou sobre su tiempo como funcionario público y aseguró que las causas en su contra "responden a otra cosa". Además, respaldó a la ex presidenta Cristina Kirchner y consideró, en declaraciones a radio Del Plata, que "ella y su familia" son perseguidos y "están sufriendo un embate monstruoso".

Luego, en una entrevista con el canal A24, el ex vicepresidente negó toda responsabilidad en las causas que se le tramitaron por Ciccone y enriquecimiento ilícito. "Siempre dije que soy inocente en el caso Ciccone", dijo. Habló de jueces "tiempistas", en lo que pareció una alusión a Ariel Lijo y, sobre el expediente de enriquecimiento por el cual fue detenido, negó que haya incurrido en ese delito. Sobre los u$s 80.000 que no logró justificar en esa causa, dijo que es lo que había "ahorrado en toda mi vida" antes de entrar a la función pública.