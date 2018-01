Boudou se quejó por la foto que le tomaron al detenerlo en pijama

A poco más de cumplirse sus 24 horas en libertad, el ex vicepresidente Amado Boudou cuestionó la difusión de la foto en la que se lo vió esposado, la noche en la que fue detenido. "Alguien hizo que eso pasara. Les dije en ese momento no hace falta la foto. Parece que fuera como un trofeo de caza", cuestionó el ex funcionario nacional, que el pasado viernes abandonó el penal de Ezeiza, luego de ser excarcelado en la causa que se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación ilícita, a cargo del juez Ariel Lijo.

Boudou brindó ayer una entrevista a Radio 10 tras haber pasado 63 días de arresto, tras levantarse también su prisión preventiva en otra causa por supuestas irregularidades en la rendición de los viáticos cuando era ministro de Economía.

El ex jefe de esa cartera recordó que cuando los efectivos policiales lo fueron a buscar a su departamento atendió "como estaba" vestido (de pijama) y los uniformados tomaron la imagen que luego circuló por las redes: "Esto alguien lo gestó", aseguró en su primer descargo público. Además, Boudou resaltó que la misma situación se dio con otros ex integrantes del gabinete kirchnerista al momento de ser arrestados: "No es la foto, son las fotos. Hemos tenido un concurso de modelos de chalecos y casco", señaló. Para el ex funcionario, su "detención escapa de toda lógica jurídica" y explicó que, al momento de su traslado al penal, él tuvo "claro que era una situación política". "Estamos pagando la factura frente a los poderosos. Tiene que ver con las convicciones, con lo que uno hace", consideró Boudou. Y, al final, agregó que tiene "un sabor amargo con muchos compañeros que siguen (detenidos)".