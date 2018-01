Caffarelli, CEO del Banco do Brasil: "El Patagonia no está en venta"

Más de un año y medio después de anunciar la intención de hacer una nueva oferta de acciones del argentino Patagonia, el Banco do Brasil aún prefiere aguardar vientos más favorables en el mercado para sacar del papel la operación que en la práctica, es una re-lista. Por ahora, sigue todo como está. En la Argentina en esta semana, para reuniones en la institución, el presidente del Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli, aseguró que el activo no está a la venta, a pesar de haber atraído interesados el año pasado.

El gran obstáculo para una negociación en torno a la Patagonia siempre ha sido un precio. Eso porque la operación del argentino es rentable y, por lo tanto, no tiene sentido para que el Bando co Brasil se deshace de su cuota por un valor por debajo del umbral justo. "El Patagonia no está a la venta", afirmó Caffarelli, durante una reunión en Argentina, hoy. El Banco do Brasil posee el 58,97% de la Patagonia, pero pensaba vender sólo el 8,5% en una eventual oferta de acciones.