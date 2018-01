Aseguran que podría demorarse la llegada al país de plataformas de crowdfunding

Con la flamante reglamentación del financiamiento colectivo el capítulo que quedaba sin regular dentro de la Ley del Emprendedor los emprendedores locales contarán con una nueva herramienta para conseguir financiación a través de plataformas de crowdfunding que deben ser registradas en la Comisión Nacional de Valores (CNV). ¿Qué beneficios traerá esta nueva forma de conseguir fondos? Desde el sector, coinciden en que es una iniciativa positiva para potenciar la creación de nuevas empresas, pero también hay dudas sobre su implementación y algunas críticas frente a los requisitos que deben cumplir las firmas que quieran inscribirse en el registro de la CNV para funcionar como plataformas.

"El capítulo de crowdfunding era el único que faltaba reglamentar. Esto es diferente al financiamiento colectivo tradicional, no es una pre-venta o una donación. Estás vendiendo un porcentaje de tu compañía como una mini Bolsa de Valores", destacó Manuel Tanoira, de la Asociación de Emprendedores de Argentina (Asea). "No es sólo una herramienta para una idea de negocios, lo que lo convierte en muy interesante para las compañías que ya tienen inversor o están en una aceleradora. Hoy todo emprendedor tiene un grupo de conocidos o gente que los sigue en las redes sociales que lo quieren ayudar. Antes, ponían dinero pero sin un canal seguro", agregó. Para evitar apuestas riesgosas, hay límites en la cantidad de dinero y de inversores (especialmente de los no calificados).

Fuentes del sector aseguran que ya hay un par de plataformas interesadas y que podrían comenzar en marzo o abril. Entre ellas, algunas formadas por ex banqueros y por aceleradoras. Otras firmas, mientras tanto, están demorando la decisión porque consideran que es un negocio a largo plazo sin mucho movimiento en el mercado secundario. Uno de los requisitos es que se forme una nueva sociedad anónima, por lo tanto, las plataformas de crowdfunding ya existentes o las sociedades de Bolsa no pueden presentarse directamente. "Creo que puede ser muy positivo para el ecosistema emprendedor porque da la opción de levantar capital en forma atomizada con una pluralidad de inversores y con mayor transparencia en el proceso. Esto es solamente un gran primer paso, porque lo que hay que promover ahora es la cultura inversora, en inversores minoristas, no fondos ni inversores institucionales", opinó Silvia Torres Carbonell, directora Ejecutiva del Centro Entrepreneurship del IAE Business School. Según la especialista, el sistema beneficiará especialmente a los emprendimientos que están en etapas tempranas, en primeras rondas de financiamiento.