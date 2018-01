Libro de pases

Movimientos estratégicos en Xerox

Dentro de cambios en las primeras líneas de América Latina, Xerox anunció que Alejandro Jalife asumió como gerente General de Xerox Argentina, dejando su cargo como director de Desarrollo de Negocios de Inyección a Tinta para América Latina.La Cámara de Comercio Argentino-Británica (CCAB) incorporó a Martín Fraguío como su director Ejecutivo. Ingeniero en Producción Agropecuaria, es profesor en la Universidad de San Andrés, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y la UTN.Federico Vázquez, ex chief marketing officer de OLX Latam y global brand champion de OLX Group, estará trabajando con otra de las marcas de e-commerce del grupo NASPERS, Delivery Hero. A partir de este mes, será el VP de Marketing de las Américas para PedidosYa.Generali, grupo asegurador de origen italiano dueño de la local La Caja, realizó una reorganización en su estructura regional y designó a Iván Ferrando en el cargo de head of marketing & communications for Americas & Southern Europe. El ejectuivo mantiene sus responsabilidades como Director en La Caja.CMNV Comunidad de Inversión, compañía dirigida por Leonardo Rodríguez Nader, amplió su equipo de profesionales y sumó a Luciano García Sáez para dirigir los desarrollos que la compañía. Cuenta con una amplia experiencia en el mercado de real estate, en empresas como IRSA y TGLT.