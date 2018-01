Por la inseguridad, surgen en Brasil taxis exclusivos para mujeres

Durante la última etapa de Miss Perú en noviembre de 2017, las modelos pasaron frente al escenario para presentarse como es habitual en los concursos de belleza. Pero en lugar de informar sus medidas corporales, enumeraron las brutales estadísticas sobre la violencia contra las mujeres. "Mis medidas son: 2202 casos de feminicidio reportados durante los últimos nueve años en mi país", dijo la primera concursante.

Latinoamérica tiene un pésimo historial de violencia de género. Un sinnúmero de mujeres está expresando su opinión y algunas están creando empresas para ayudar a combatirla. Entre ellas se encuentra Gabriela Corrêa, la directora ejecutiva de LadyDriver, una aplicación brasileña de servicio de transporte privado en automóviles que sólo acepta pasajeras y sólo contrata mujeres. "Cuando mencioné por primera vez esta idea, la gente se me rió en la cara; me dijeron que no funcionaría", contó. "Ahora, incluso los hombres reconocen que es necesaria".

En 2016, Corrêa fue víctima de abuso en San Pablo por parte de un conductor de una aplicación de taxis. Él ya le había hecho una serie de comentarios inapropiados cuando llegaron al destino de Corrêa, un bar en la ciudad, cuando le dijo: "Te esperaré afuera, porque estarás borracha más tarde y me aprovecharé de ti".

Ésta es una megalópolis donde, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una mujer es abusada cada 15 segundos. Corrêa recordó: "Después de eso, pensé que para sentirme segura sólo quiero viajar con una mujer". Presentó LadyDriver el Día Internacional de la Mujer en marzo de 2017, con el lema: "hermandad, empoderamiento, igualdad".

Esta aplicación de servicio de transporte solamente para mujeres no es única: See Jane Go de California, por ejemplo, fue lanzada en 2016. Pero el concepto ha encontrado un mercado inmediato en Brasil, donde el número de violaciones reportadas aumentó 3,5% a casi 49.500 casos entre 2015 y 2016, según el grupo de expertos Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Y un estudio realizado el mes pasado por la encuestadora Datafolha señala que el 42% de las mujeres entrevistadas ha sufrido de acoso sexual, y una cuarta parte de ello se produjo en el transporte público.

Corrêa, de 35 años, que estudió administración de empresas y trabajó en el equipo de gestión de las obras de construcción de los Juegos Olímpicos de Río, ya ha reclutado a más de 11.000 conductoras. La aplicación ya tiene 120.000 descargas en San Pablo, y pronto comenzará a operar en Río de Janeiro.

Las aplicaciones de contratación de automóviles están prosperando en Brasil. Éste es el segundo mercado más grande para Uber fuera de EE.UU., con 500.000 conductores y 17 millones de usuarios. Los residentes de São Paulo realizan más viajes diariamente en Uber que los de Nueva York. La "startup local llamada 99, con 14 millones de usuarios y 300.000 choferes, acaba de ser adquirida por la aplicación de contratación de automóviles china Didi Chuxing en una adquisición que valuó a la compañía en u$s 1000 millones.

A medida que Brasil sale de una severa recesión, las aplicaciones de contratación de automóviles se han convertido en un medio para sobrevivir al desempleo de dos dígitos en el país. LadyDriver ofrece una variedad de beneficios que incluyen bonificaciones, peajes pagados y tarifas más bajas en comparación con sus competidores, por lo que manejar exclusivamente para su empresa podría significar para las conductoras unos R$7000 al mes (u$s 2160), según Corrêa.

"Es más de lo que algunos de los compañeros de las conductoras ganan manejando para otras aplicaciones, y estamos más seguras", comentó Mirela Juns, una exconductora de Uber que fue acosada por un pasajero a principios de este año y que ahora trabaja exclusivamente para LadyDriver. Esta aplicación también les permite a las conductoras desarrollar su propia clientela leal. "Esta aplicación genera empresarias", agregó.

LadyDriver se creó con una inversión familiar inicial de u$s 150.000 seguida de u$s 300.000 provenientes de "padrinos" brasileños y portugueses. Todavía es una empresa pequeña, pero las preocupaciones de seguridad aumentan la popularidad de las aplicaciones centradas en las mujeres. Actualmente, en Brasil existe otro servicio totalmente enfocado en ellas llamado FemiTaxi.

El gigante local 99 fue el primer servicio en Brasil en lanzar una opción solamente para pasajeras. Se debió a que una encuesta a 36.000 pasajeros, hombres y mujeres, indicó que el 70% dijo que prefería trasladarse en autos conducidos por mujeres.

"Ahora las mujeres tienen el valor de hablar abiertamente", declaraba Corrêa mientras que unas dos docenas de nuevas reclutas se reunían en una sala de conferencias en las oficinas de la empresa en São Paulo para una sesión de capacitación. "Antes, había violaciones, acoso, pero todas guardaban silencio porque tenían miedo a ser juzgadas".

Corrêa contó que el mercado de aplicaciones de contratación de automóviles genera unos 7400 millones de reales anuales en São Paulo solamente: "Creemos que un 15% de eso puede destinarse a las aplicaciones de traslados exclusivos para mujeres". Ella está buscando fondos para implementar la aplicación en otros mercados latinoamericanos, como Perú, Argentina y México, y para expandir aún más la operación en Brasil.

Paulo Furquim, un profesor de la escuela de negocios Insper de San Pablo, advierte sobre la competencia de las grandes aplicaciones. Algunos políticos brasileños todavía están tratando de regular las aplicaciones de contratación de automóviles clasificándolas como transporte público. Pero Furquim cree que si LadyDriver puede "mantener sus operaciones durante al menos un año, incluso en una sola ciudad, será viable porque existe una clara demanda del servicio".

En un país de 208 millones de personas con una proporción de población femenina ligeramente superior, el objetivo de Corrêa es superar el millón de conductoras en 2020. "Estoy creando algo para resolver un problema que yo tenía, para evitar que eso les pase a otras mujeres", concluyó.