Tres factores que pesarán en los mercados globales en 2018

Independientemente de qué manera se comporten, los siguientes tres factores tendrán un impacto sobre los mercados.

En primer lugar están los salarios. La pregunta es si finalmente van a subir de manera sólida y general. Durante la última década, EE.UU. tuvo una recuperación sin generación de empleo seguida de una recuperación sin aumentos salariales. Ahora hay muchos puestos de trabajo: sólo el 4% está desempleado y, en los últimos 12 meses, los salarios también empezaron a subir.

Pero ha sido demasiado poco y demasiado tarde y, en su mayor parte, demasiado concentrado en los extremos del espectro. Los trabajadores de nivel inferior (que brindan servicios de salud en el hogar, la industria hotelera y el sector de venta minorista) y las superestrellas de las áreas de salarios altos (como el sector de servicios financieros) han visto avances, pero la mayoría no.

¿Por qué? Hay una gran cantidad de razones basadas en datos, pero insisto en pensar que un motivo que explica el lento crecimiento del salario es psicológico. En EE.UU., los baby boomers y los millennials son ahora los grupos más grandes en el ámbito laboral. No me puedo imaginar a los empleados de más de 50 años de edad preocupados por el envejecimiento y por la posibilidad de ser reemplazados por una tecnología que no entienden pidiendo un aumento, incluso en un mercado laboral cada vez más ajustado.

Mientras tanto, los millennials viven y trabajan de maneras muy diferentes a sus predecesores. Anhelan libertad y flexibilidad tanto como sueldos más altos. Veremos si la tendencia se mantiene una vez que estos veinteañeros comiencen a tener hijos y a comprar casas, pero las últimas minutas de la FED señalaron que muchos empleadores están otorgando beneficios adicionales o acuerdos laborales no tradicionales en lugar de aumentos, incluso con el 3% de crecimiento y con el viento de cola del mayor recorte tributario en 30 años a punto de comenzar. Esto respaldaría la idea de que habría que repensar nuestras ideas convencionales sobre los mercados laborales.

El otro factor que debemos considerar es la inversión del sector corporativo. Ya que el sector público ha sido bloqueado por el partidismo y posee la mayor parte de la deuda nueva creada desde la crisis financiera y que una demanda más significativa de los consumidores se ve limitada por la falta de subas salariales serias, les corresponde a las empresas mantener a flote la economía.

Según los republicanos, ése fue el objetivo de la reducción de impuestos: alentar a las compañías a repatriar el efectivo que tienen en el extranjero e invertirlo en capital productivo. Si bien hubo algunos anuncios posteriores al recorte de impuestos en cuanto a gratificaciones y más contrataciones por parte de compañías como AT&T, CVS y FedEx, es muy probable que la mayoría de las empresas gasten la mayor parte de sus ahorros en fusiones y adquisiciones, la recompra de acciones y pagos de dividendos, tal como lo hicieron el año pasado.

¿Por qué lo harían de otra manera? La nueva ley tributaria no los obliga a invertir el capital adicional, y más de la mitad de las remuneraciones corporativas está vinculada a los precios de las acciones impulsados por este tipo de ingeniería financiera.

Poniendo más dinero en el mercado (cuyo tamaño ya es tres veces y medio el de la economía real, al igual que en 2007) puede mantener elevada la vitalidad durante algunos trimestres más. Pero esto debería analizarse contra el efecto del desapalancamiento de la Fed y las probables alzas de tasas de interés. Estos dos factores podrían comenzar a pinchar burbuja récord de deuda corporativa, eliminar a los jugadores más débiles y desencadenar una corrección.

"Me preocupa bastante que vamos a ver un comportamiento corporativo y de mercado muy diferente cuando los costos de los préstamos sean, por ejemplo, entre 5% y 7% en vez de que oscilen entre 3% y 5%", dice Bricklin Dwyer, economista de BNP Paribas.

Finalmente, si llega una corrección antes de fin de año, ¿de dónde vendrá? Estaré mirando al sector tecnológico. Si bien ha sido el principal impulsor de las acciones globales el año pasado, su modelo de negocios se ha basado en la falta de regulación, algo que parece que va a cambiar.

Algunos de los disparadores en los próximos trimestres podrían ser la reacción de la UE ante los esfuerzos de Google apuntados a cumplir sus fallos en torno al comportamiento anticompetitivo de la empresa; la restricción de las negociaciones con bitcoins; los casos de defensa a la competencia en varios países que involucran a las empresas FANG (Facebook, Apple, Netflix y Google) o nuevas revelaciones sobre la participación de las elecciones rusas en las redes sociales.