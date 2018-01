Boudou, sobre su detención: "Estamos pagando la factura frente a los poderosos"

Tras recibir el beneficio de libertad condicional luego de pasar 63 días en el penal de Ezeiza, el exvicepresidente Amado Boudou afirmó hoy que los jueces no dan explicaciones sobre las detenciones y señaló que el juez federal Ariel Lijo le manifestó que "cambiaron las reglas de juego".

En diálogo con Radio 10, el exvicepresidente habló sobre sus días en el penal y cuestionó a quienes tomaron la foto del día de su detención, cuando se encontraba descalzo y con ropa de descanso.

"Alguien hizo que eso pasara. Les dije en ese momento ´No hace falta la foto´. Parece que fuera como un trofeo de caza. El casco y el chaleco son los nuevos atributos al condenado y acá no hay un condenado", señaló.

"No es la foto, son las fotos. Hemos tenido un concurso de modelos de chalecos y casco", cuestionó Boudou.

Respecto a su detención, aseguró: "Estamos pagando la factura frente a los poderosos. Tiene que ver con las convicciones, con lo que uno hace".

En este sentido, afirmó que "los jueces no dan explicaciones" sobre las detenciones y reveló: "Lijo (el juez federal) me dijo que ´cambiaron las reglas del juego´".

"Mi detención escapa de toda lógica jurídica. Tenía claro que era una situación política", añadió.

Además, el exfuncionario apuntó contra el gobierno: "La herencia fue buena. Había cosas para corregir, no había dudas, pero de ahí a echarle la culpa al desastre que están haciendo, es una actitud adolescente y es una actitud cínica".

"No sé odiar. Hay que trabajar sobre lo positivo. No me parece que el odio sea la medida de la política, porque el odio nunca estuvo en nuestro espacio político", agregó.

Por último, Boudou manifestó tener "un sabor amargo con muchos compañeros que siguen detenidos". "Para quien no tiene libertad recibir una visita es un momento inolvidable", recordó sobre sus días en prisión.

La Cámara Federal porteña ordenó el viernes la “inmediata” liberación del exvicepresidente Amado Boudou, al confirmar su procesamiento -pero sin prisión preventiva- en la causa por rendición “trucha” de viáticos cuando era ministro de Economía.

Los camaristas Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia confirmaron el procesamiento a Boudou y a otros dos acusados, pero revocaron la prisión preventiva que el juez federal Ariel Lijo había dictado al ex vicepresidente, y lo excarcelaron.

Con esta decisión, Boudou abandonó la cárcel de Ezeiza , tras haber estado detenido desde el 3 de noviembre pasado por orden de Lijo.