Messi ganará más de 100 millones de euros por año con su nuevo contrato

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, ganará más de 100 millones de euros (u$s 120 millones) anuales en concepto de salario y derechos de imagen, según un informe publicado por el grupo de medios de investigación francés Mediapart.

El EIC (European Investigation Collaborations) precisó que tuvo acceso a una versión provisional de los contratos en la negociación entre Messi y Barcelona, de España, del 30 de junio de 2017.

Messi firmó su contrato el 25 de noviembre, tras un largo pulso con el club, lo que indica que el contrato definitivo es “al menos tan ventajoso como el del 30 de junio”, puntualizó Mediapart.

Según los términos de este contrato, la Pulga tendrá unos ingresos fijos superiores a los u$s 84 millones- (85% de salario y 15% de derechos de imagen).

A esta cifra se le añadirán una prima de firma de contrato por u$s 76,2 millones y un bonus por “lealtad” por otros u$s 84 millones de euros, siempre y cuando el atacante no abandone la entidad catalana antes de 2021, cuando finaliza el nuevo contrato.

Además, el grupo de medios de investigación informó de un acercamiento de Real Madrid al argentino.

Mediapart detalló la existencia de un correo electrónico enviado por el abogado de Messi, Iñigo Juárez, al padre del jugador, Jorge, el 23 de junio de 2013, en el que el primero habría explicado al segundo que el club blanco estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del futbolista en la época, por una cifra cercana a los u$s 300 millones.