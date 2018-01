La amenaza de D’Elía: “Macri no va a terminar su mandato”

El dirigente piquetero Luis D'Elía presagió una salida anticipada del presidente Mauricio Macri antes de que termine el mandato. “Pedir la renuncia de alguien no es un acto sedicioso. Yo no lo deseo, va a pasar: Macri no va a terminar su mandato", aseguró.

D’Elía, desde su encarcelamiento en el penal de Marcos Paz, en el marco de la causa por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA, aseguró que si bien el presidente Macri ganó las elecciones legislativas en octubre, el descontento social quedó manifiesto en "el diciembre que tuvimos". "Los que salieron a cacerolear hace unos días eran los votantes de Macri, no los nuestros", enfatizó.

"Hay que poner la protesta social en las calles; hay que conseguir que renuncie, que se vaya. Eso no es un golpe. Pedir la renuncia de alguien no es un acto sedicioso. Yo no lo deseo, va a pasar: Macri no va a terminar su mandato", dijo el piquetero esta mañana en diálogo con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos.

El titular del partido Miles dijo hoy que vive “como un retiro espiritual” y “una experiencia muy rica” su encarcelamiento en el penal de Marcos Paz, además, volvió a definirse como “un preso político”, remarcó que no está detenido “por ningún hecho de corrupción sino por una arbitrariedad política brutal”.

“Vivo todo esto como un retiro espiritual, vivo esto con el corazón, es una experiencia muy rica y voy a tratar de escribirlo en algún momento. Sería bueno que la clase política estuviera así un tiempo para entender el dolor ajeno, la falta de expectativas”, sostuvo el dirigente social.

Allí, analizó que “la cárcel es para los pobres” porque los “delincuentes de este país no están en las cárceles”.

“Los que lavan dinero, los que fugan, los que devalúan..., yo pensaba en (el ex ministro de Economía, Domingo) Cavallo o el (ex) presidente del Banco de la Nación Argentina Carlos) Melconian, ellos no están presos”, añadió.

Relató que, en lo personal, al estar en “un pabellón común” se encuentra “haciendo tareas comunes, con presos comunes” y contó que, de hecho, acababa de “baldear el patio”.

“Vivo acá, hace 40 días ya, en un clima de solidaridad, de laburo, los que me sacaron de la depresión fueron los presos comunes. Pasamos juntos fechas difíciles como Navidad y Año Nuevo y hubo mucha solidaridad con historias muy dolorosas”, relató D’Elía.

Por otro lado, confió que al ex ministro de Planificación y diputado nacional Julio De Vido, también detenido en Marcos Paz, lo cruzó “una vez” y lo saludó pero “de lejos” porque no está en el mismo sector que él.

En otro orden, enmarcó las detenciones de ex funcionarios y dirigentes kirchneristas en lo que definió como ‘un Plan Cóndor 2‘ dado que -postuló- “se reemplazó el poder militar por el poder judicial”.