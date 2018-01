Robert De Niro, contra Trump: "Este idiota es el presidente"

"Nuestro bebé en jefe", "este idiota es el presidente", "perro", "cerdo", "estafador". En 60 segundos, el actor Robert De Niro destrozó al mandatario estadounidense Donald Trump durante la entrega de los premios National Board of Review.

El actor dedicó una buena cantidad de insultos al mandatario durante la transmisión de los galardones, refiriéndose a él como “idiota”, y haciendo alusión a su vestuario.



También dijo que le gustaría darle un puñetazo en la cara. Y no es la primera vez que el eximio actor insulta al actual presidente de los Estados Unidos.



En su discurso, De Niro defendió a la prensa de los ataques del presidente norteamericano y declaró: “Fue fascinante observar al Post”.



El video se viralizó a través de las redes sociales y, si bien el actor no habla a favor de otro de los candidatos en la contienda electoral, llama a votar "por el futuro" y no "llevar al país en la dirección incorrecta".



De Niro citó la frase donde el ex secretario de Estado, Colin Powell, calificó a Trump de "un desastre nacional y una vergüenza para el país" en una serie de correos hackeados al político y militar, donde deja en claro su posición y manifiesta que el candidato republicano "no es apto" para dirigir el país.

Robert De Niro además comparó a Trump con Nixon, y destacó la película “The Post”.

También defendió a la prensa de los ataques del presidente norteamericano: “Fue fascinante observar al Post. Esa historia pasó hace casi 50 años pero obviamente hay muchas cosas similares con la actualidad. En esa época Trump sufría de “juanetes”, hoy en día la palabra es que sufre lo que es “ser el verdadero Donald Trump”.

“¡Vamos, de qué estamos hablando!, un aplauso por eso. ¡Este idiota es el presidente! Son las nuevas ropas del emperador. El tipo es un tonto, ¡Vamos! La publicación del reporte del Pentágono fue un momento de orgullo para el periodismo norteamericano", subrayó De Niro.

De Niro comentó: “La película nos permitió dar vistazos al presidente Nixon como delirante, narcisista, mezquino, vengativo, horroroso y …. ¡Los viejos tiempos!, la película y mi amiga Meryl Streep nos muestran la evolución del valor. Kate Graham fue forzada en un mundo de un hombre, mostró al mundo y a todos esos hombres algo sobre las cualidades de devoción y atrevimiento al servicio público. Cualidades que en ese entonces eran consideradas solamente de los hombres, pero ya no lo son más”.

“Pero sorprendentemente hoy en días las mujeres siguen luchando por el lugar que les corresponde y lo que les toca. Yo sigo luchando por Meryl para que ella pueda cobrar 79% de lo que un hombre cobraría por interpretar a Catherine Graham. Es una vergüenza, lo sé. Las buenas noticias es que estamos en un momento de cambio y creo que ya era hora”, finalizó Robert De Niro.