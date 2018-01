Se oficializó una emisión bonos del Tesoro en dólares por u$s 9.000 millones

El Ministerio de Finanzas oficializó, a través de la Resolución 3-E/2018 publicada hoy en el Boletín Oficial, la emisión de bonos internacionales en dólares por un monto de u$s 9.000 millones realizada el pasado 4 de enero.

La cartera a cargo de Luis Caputo designó al Citigroup Globla Markets, el Deutsche Bank Securities y HSBC Securities como colocadores conjuntos de la emisión y a The Bank of New York Mellon como agente fiduciario.

El Bank of New York Mellon figura como "agente de pago y agente de Listado en Luxemburgo en caso de ser aplicable y reconocer el esquema de honorarios y gastos correspondiente a dichas tareas".

La norma establece para los colocadores conjuntos una comisión 0,12% sobre el monto total del capital de los nuevos títulos públicos que se coloquen conforme a la oferta correspondiente.

Asimismo, se designó al Banco Nación como "Agente de Proceso" en la ciudad de Nueva York.