Los plazos fijos estarán garantizados por $ 450.000 sin importar tasa que paguen

Con el objetivo de impulsar una mayor competencia en el sector financiero, ayer el Ministerio de Hacienda dispuso la eliminación del tope de tasa hasta la cual los depósitos podrán ser asegurados por el sistema de seguro de garantía de los plazos fijos. El límite de monto, en cambio, continúa en $ 450.000.

Antes de esta modificación, Seguro de Depósitos S.A. (Sedesa) garantizaba todos los depósitos a plazo fijo sobre los que se hubiera pactado un tasa de interés que superara por hasta 2 puntos porcentuales anuales a la tasa pasiva para plazos equivalentes del Banco Nación. Ayer, mediante el decreto 30/2018 publicado en el Boletín Oficial, se eliminó ese tope pero se mantuvo el límite de $ 450.000 (por persona y por entidad) para el monto garantizado por cada depósito. Si bien el mayor cambio apunta a los plazos fijos, la garantía también alcanza a los depósitos en pesos y en moneda extranjera constituidos en cuenta corriente; caja de ahorros; cuenta sueldo, básica, gratuita universal y especiales; e inversiones a plazo.

A partir de ahora, los bancos podrán aumentar sus tasas todo lo que quieran para seducir a los ahorristas sin sacrificar la garantía para los depositantes. En un comunicado de prensa, el Banco Central (BCRA) celebró la medida: "De esa manera, se habilita y fomenta la competencia entre los bancos en cajas de ahorro y cuentas corrientes. Eso permitirá aumentar el tamaño del sistema financiero a través de una mejor remuneración a sus depositantes".

La organización y puesta en funcionamiento del sistema de seguro de garantía de los depósitos bancarios se estableció en la Ley 24.485 y se reglamentó en abril de 1995, mediante el decreto 540. Ese trabajo fue encargado a Sedesa, una sociedad creada en ese mismo año con el objeto exclusivo de administrar el Fondo de Garantía de los Depósitos, cuyos accionistas son el Banco Central y las entidades financieras, representadas por Caja de Valores.

Una fuente que pidió no ser identificada se mostró sorprendida con la noticia y comentó: "Me parece raro, porque Sedesa tiene un fondo limitado y no puede salir a cubrir todos los depósitos. Además, los bancos le pagan una comisión por sus depósitos y habrá que ver si están conformes con pagar por más".

Efectivamente, las entidades contribuyen al Fondo de Garantía de Depósitos en la medida en que reciben capitales. Por lo tanto, si la libertad de tasas hiciera crecer el stock de depósitos, también crecería el patrimonio que Sedesa tiene para responder. El saldo del Fondo al 30 de noviembre de 2017 (último dato disponible) superaba los $ 52.917 millones, lo que representaba cerca del 4% del total de depósitos del sector privado a la misma fecha.

Con respecto a la medida conocida ayer, Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, analizó: "Cuando salió el decreto que ahora se modifica, estábamos en pleno Efecto Tequila y la calidad de los bancos era muy dispar. Para evitar que algún banco captara depósitos a cualquier tasa, se les puso ese límite. En este momento, esa circunstancia está resuelta y no hay entidades que tengan comprometida su solvencia. Entonces, se remueve ese límite a la tasa para fomentar la captación de los depósitos. El BCRA está tratando de que los bancos colaboren en esterilizar el dinero en el mercado para que lo ayuden en su lucha contra la inflación".