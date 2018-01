Twitter y Snapchat se asocian con Fox Sports y ofrecerán contenido del Mundial

Tras la no clasificación de la selección de Estados Unidos al Mundial, mucho se especuló sobre las perdidas económicas que esto conllevaría, en particular para Fox Sports, la cadena que pagó más de u$s 400 millones a la FIFA por los derechos de transmisión en inglés para las dos próximas copas .

Sin embargo, la cadena del magnate Rupert Murdoch en lugar de frustrarse por no poder monetizar la presencia del combinado norteamericano en las canchas rusas, se dispuso a crear estrategias de negocio y marketing que le permitan alcanzar la mayor audiencia posible.

Así es que nacieron las alianzas con Snapchat y Twitter con el objetivo de producir contenidos especiales para las plataformas sociales y presentar espectáculos exclusivos, historias y lo más destacado.

Al parecer, Fox Sports producirá un show en vivo de 30 minutos que será conducido por la presentadora Rachel Bonnetta, y transmitido exclusivamente en Twitter desde la Plaza Roja de Moscú, de acuerdo con una entrada en el blog oficial de la red. El programa contará con invitados como el ex seleccionado estadounidense Landon Donovan y otras personalidades del deporte.

Twitter además publicará resúmenes y videos, casi en tiempo real, de las mejores acciones de cada encuentro. Ampliando así su oferta deportiva, que también incluye el PGA Tour o videos de la NFL, aunque perdiera la emisión de los partidos del jueves por la noche, ahora en manos de Amazon.

Además, según reporta el sitio Engadget, para Snapchat producirá una Publisher Story, que narrará el día a día del Mundial mediante resúmenes, avances y características producidas exclusivamente para este servicio. Snapchat por su parte, que también compartirá historias de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 tras asociarse a Eurosport, ofrecerá una sección de historias con snaps de fanáticos ofreciendo la "perspectiva de la comunidad". Snapchat goza de una base de 178 millones de usuarios diarios en todo el mundo.

"Estas emocionantes colaboraciones con Twitter y Snapchat marcan una enorme oportunidad para llevar los momentos deportivos más importantes junto a nuestro talento más allá de la televisión", dice en el comunicado Alexis Ginas, vicepresidenta de soluciones multiplataforma en Fox Sports. "Además de las filiales de Fox Sports, (Snapchat y Twitter) ayudarán a amplificar la increíble programación de 64 partidos en total de la Copa del Mundo FIFA".

El Mundial Rusia 2018 arranca el 14 de junio.