Invierten u$s 13 millones en una planta para producir biogás en Pergamino

La compañía Seeds EnergyGroup presentó en sociedad su plan para posicionarse como un jugador de peso en el segmento de energías renovables en el norte de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Tras haber resultado adjudicataria de la licitación para el programa RenovAr 2.0, la empresa levantará una planta para producir biogás, en la que invertirá u$s 13 millones, en la localidad de Pergamino.

Estará ubicada en el Parque Industrial de la ciudad, desde donde estima generar una potencia eléctrica de 2,4 MW, y correrá en paralelo a otro emprendimiento que la firma construirá en Venado Tuerto, de 2 MW de potencia que le demandará un desembolso de entre u$s 10 y u$s 11 millones. En total, planea una inversión de más de u$s 20 millones, con el objetivo final de en cuatro a cinco años tener entre ocho y 10 establecimientos de producción de energías renovables.

Así lo proyecto Héctor Tamargo, cofundador y Gerente General de la compañía, una firma nueva en el sector que surgió a través de un grupo de inversores con experiencia en la industria agrícola y en el mercado energético, comandado por el socio inversor Andreas Keller Sarmiento. "La planta de Pergamino tendrá 2.4 MW de potencia eléctrica generados en forma continua a través de procesamientos de unas 50.000 toneladas por año de biomasa animal y vegetal", destacó Keller Sarmiento, que agregó que la fase de construcción durará entre nueve meses y un año. Y definió que las obras comenzarán en abril. Los residuos serán retirados por la compañía de industrias de la zona. Por ejemplo, la chala y marlo de la industria del maíz, y el guano de las granjas avícolas, otorgando además una solución ambiental a la problemática de estos residuos.

A través de un proceso de biodigestión y su transformación en gas metano, los residuos se convierten en energía luego de su paso por los motores de combustión. Para esto, contará con tecnología provista por la compañía italiana IES Biogas, especializada en el rubro. Por ejemplo, en Pergamino, la potencia eléctrica que prevé generar el emprendimiento representa un 5% del consumo de la ciudad, además de un impacto positivo en las emisiones de CO2, "garantizando una reducción mínima de 4000 toneladas/año de CO2 equivalentes a 1,45 millón de litros de combustible y la posibilidad a mediano plazo de utilizar la Fracción Orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos (Forsu) de la ciudad, transformándolos en energía limpia y sustentable", reconoció la empresa.

"En el futuro vamos a poder incorporar otro tipo de residuo como el de los frigoríficos, establecimientos agropecuarios, crías de ganado, residuos de supermercados o residuos urbanos; nuestra tecnología permite todo este abanico de posibilidades", indicó Tamargo. En la etapa de construcción en dicha planta estiman generar entre 80 y 100 empleos, mientras que su operación cuando comience a producir generará unos 20 puestos directos y otros 30 empleos indirectos.