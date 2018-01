Excarcelan a Boudou, pero sigue preso por otra causa: Nuñez Carmona, libre

La Cámara Federal porteña otorgó hoy la excarcelación a Amado Boudou y a su amigo José María Nuñez Carmona, pero el exvicepresidente seguirá detenido en el penal de Ezeiza debido a que tiene prisión preventiva en otra causa penal. Por su parte, el empresario sí recuperará su libertad.

Fuentes judiciales informaron a NA que la Sala de Feria de la Cámara Federal le otorgó la excarcelación a Boudou en la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, pero seguirá detenido porque tiene prisión preventiva en otro expediente por viáticos irregulares.

El fallo fue firmado por dos votos a uno en el Tribunal de Apelaciones, informaron fuentes judiciales.

El exfuncionario está procesado con prisión preventiva en la causa por la falsificación de facturas en la rendición de viáticos. La Justicia investiga si presentaba declaraciones juradas con datos falsos y comprobantes de pago apócrifos en la rendición de viajes cuando era ministro de Economía.

Enriquecimiento ilícito

Boudou fue excarcelado hoy en la causa por enriquecimiento ilícito. Allí el exvicepresidente está imputado junto a su exnovia, Agustina Kämpfer, y su mejor amigo, José María Núñez Carmona.

El expediente lo tramitan el fiscal Jorge Di Lello y el juez Ariel Lijo (los mismos del caso Ciccone).

Las pericias arrojaron que el patrimonio del exfuncionario se multiplicó por tres en los últimos seis años.

El informe detectó inconsistencias en la declaración jurada de Boudou, de 2002, donde aparecen u$s 80.000 que no tienen origen justificado y en la compra de un departamento de su expareja Agustina Kämpfer en 2010, adquirido por u$s 120.000, dinero cuya procedencia no pudieron acreditar.

También en $ 4 millones que Nuñez Carmona regularizó con la ley de blanqueo de 2009, que promovió el kirchnerismo, y u$s 795.000 que declaró tener, ingresos que no se correspondían con su actividad económica.