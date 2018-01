Los vuelos de LAN podrían verse afectados por una asamblea de trabajadores

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) informó que se encuentra en estado de asamblea desde las 10 de la mañana de hoy en un comunicado en el que sostiene que “agotadas todas las instancias de conciliación posibles y luego de meses de diálogo, los directivos de LAN Argentina persisten en una inusual intransigencia que impide cualquier tipo de acercamiento entre las partes en la negociación paritaria”.

“Durante todo este tiempo, desde APLA hemos actuado con extrema prudencia en cada paso dado buscando alternativas para llegar a una solución. Sin embargo, la empresa insiste una y otra vez con una propuesta salarial totalmente insuficiente y negándose a dar tratamiento a nuestros reclamos sobre puntos convencionales”, señalan, y agregan “día a día, mientras el holding estima márgenes de ganancias para 2018 sin precedentes en los últimos años, la inflación acentúa la pérdida de nuestro poder adquisitivo agravando la situación”.

Finalmente, el reporte de los pilotos sostiene que “de este modo, convencidos de la justicia de nuestras demandas y de no aceptar ser rehenes de una situación que no buscamos, tenemos nuevamente por delante una lucha que no vamos a eludir”.

Como consecuencia de la asamblea que el gremio está llenado adelante se verán afectados los vuelos de LAN, en el Aeroparque Jorge Newbery.