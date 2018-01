Parrilli: "Pusieron en riesgo su vida"

El ex secretario general de la Presidencia y presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli, apuntó contra el juez Claudio Bonadio y contra los integrantes de la Cámara Federal que ordenaron y confirmaron la prisión domiciliaria de Timerman a sabiendas del cuadro avanzado de cáncer hepático que padece.

"Me alegro por la decisión del juez Torres (de excarcelar a Timerman) pero no dejó de destacar que la maldad, el odio y el ensañamiento que hay en toda esta causa han llegado al límite de poner en riesgo la vida de una persona", señaló en diálogo con radio AM 750.