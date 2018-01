Para los argentinos, ir a ver al Papa a Chile puede costar entre $ 11.300 y $ 17.300

A cinco días del arribo del Papa Francisco a Chile, las reservas en los hoteles de Santiago, Temuco e Iquique, las tres ciudades que visitará durante su paso por el país vecino entre el 15 y el 18 de enero, ya superaron el 70% de su capacidad y se espera gran asistencia de fieles a los eventos programados, pero en las calles las expectativas aún son modestas, en medio de las vacaciones de verano.

El gobierno de Mendoza, en tanto, ya puso en marcha un megaoperativo para garantizar el cruce hacia Chile: esperan que cerca de 800.000 argentinos viajen este mes.

"Los niveles de ocupación, sobre todo en Santiago, son auspiciosos. Muchas de las reservas se hacen más cerca de la fecha del evento y probablemente aumentarán a medida que los propios hoteles hagan sus promociones", dijo a la agencia Télam Paulina Sierra, gerente de la Asociación Gremial de Empresarios hoteleros, que espera que el nivel llegue al 100%.

Con todo, desde el Ministerio de Interior chileno informaron que se aguarda la visita de más de un millón de extranjeros, la gran mayoría de ellos argentinos

De acuerdo con un informe elaborado por la consultora Focus Market, la demanda de pasajes áereos desde la Argentina hacia Chile durante la semana del 13 al 20 enero creció un 18% respecto a la misma fecha del año pasado, con más de 13.000 pasajes vendidos, según detalló la compañía Latam.

El Senatur (la Secretaria Nacional de Turismo de Chile) proyecta de diciembre de 2017 a marzo de 2018 la llegada de 3,4 millones de turistas extranjeros a Chile. Esto es un 21,4% más que en el mismo período de 2017. De ese total, un 58,5% serían turistas argentinos, los que totalizarían más de dos millones de llegadas, un 17% más que para la misma época del año pasado.

¿Cuánto costará ver de cerca al Papa durante su gira, que abarcará los países de Chile y Perú? En el caso de Chile, se estima entre $ 11.300 (contando un vuelo directo por $ 6800 más un hotel tres estrellas a $ 1500 por noche) y $ 17.300 (con un hotel 5 estrellas a $ 3500 la noche). La visita es del 15 al 18 de enero. Para el viaje a Perú, se calcula entre $ 26.600 (vuelo directo por

$ 23.000 más hotel tres estrellas a $ 3600 la noche) y $ 31.400 (por un hotel 5 estrellas a $ 2800 por noche). La visita es del 18 al 21 de enero.

El año pasado, más de la mitad de los turistas que visitaron Chile fueron argentinos. Según los datos más recientes de la Subsecretaría de Turismo chileno, que fueron difundidos esta semana. Llegaron a Chile en total 6.449.883 visitantes extranjeros, de los cuales más de tres millones son argentinos, un aumento del 14,6% comparado con la misma temporada del año anterior.

El país vecino recibió unos u$s 4200 millones en ganancias. De ese total, unos u$s 1353 millones correspondieron al aporte de los argentinos (que tuvieron un gasto promedio de u$s 74,2 por día).

Aunque en menor medida que en años anteriores, las compras siguen siendo el gran atractivo para los argentinos. A partir de la eliminación el año pasado del arancel de 12% promedio para la importación de componentes para producir computadoras y desde abril el de 35% para la importación de notebooks, tablets y computadoras la brecha de precios entre mismos equipos entre Chile y Argentina se redujo.

Hoy, por ejemplo, un Apple Iphone 7 de 32 gigas cuesta $ 22.500 en la Argentina y $ 14.000 en Chile. Pero en el caso de un celular libre Samsung Galaxy J5 la diferencia es de apenas un dólar (u$s 312 en la Argentina y u$s 311 en Chile), según las cifras relevadas por Focus Market. Para unas zapatillas Nike, modelo Cortez, el precio es $ 3200 en la Argentina y $ 1872 en Chile. Otros productos donde hay grandes diferencias son TV LED 50" (u$s 1238 versus u$s 546) o una notebook HP 1 Tera (u$s 814 versus u$s 444).