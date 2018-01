Donald Trump arremete contra sistema judicial de EE.UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió contra el "injusto" sistema judicial del país norteamericano después de que un juez federal le ordenara reactivar parcialmente el programa migratorio DACA para jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños, conocidos como "soñadores".

"Demuestra a todo el mundo lo roto e injusto que es nuestro Sistema Judicial cuando el lado opositor en un caso (como el de DACA) siempre corre al Noveno Circuito y casi siempre gana antes de que lo reviertan tribunales superiores", tuiteó. Lo hizo en referencia a la orden del juez William Alsup, de la corte del distrito norte de California, que consideró "arbitraria y caprichosa" la decisión de Trump en septiembre pasado de acabar con el DACA y dar al Congreso hasta el 5 de marzo para solucionar la situación de los beneficiados por el programa que protege de la deportación y otorga un permiso de trabajo temporal a unos 690.000 jóvenes.

El magistrado consideró que el gobierno de Trump tiene la obligación de volver a aceptar las solicitudes de renovación de DACA por parte de quienes ya habían recibido previamente los beneficios de este programa. Además, el mandatario confirmó que no aceptará ningún acuerdo en el Congreso para reemplazar el DACA que no incluya fondos para el muro en la frontera con México, algo a lo que se opone la oposición demócrata. "No, tiene que incluir el muro", dijo Trump al ser preguntado si firmaría una ley sobre DACA que no contenga fondos para su proyecto estrella. "Cualquier solución tiene que incluir el muro, porque sin el muro no funcionará", agregó.