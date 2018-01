Oprah Winfrey ganó más de u$s 40 millones luego de su discurso en los Golden Globe

El discurso de Oprah Winfrey en los Globos de Oro al aceptar el Premio Cecil B. DeMille fue definitivamente el momento más emotivo e inspirador de la noche. A tono con la lucha contra el acoso y abuso sexual, que llevó a las actrices de Hollywood a ir vestidas de negro y a ir acompañadas de distintas activistas, Winfrey logró sintetizar con sus palabras un cambio de era que ya se respiraba en el evento y pidió que mujeres y hombres se comprometieran a poner fin a los abusos en todos los sectores de la sociedad.

Tal fue el efecto de sus palabras, seguidas por 19 millones de personas solamente en los Estados Unidos, que pronto se empezó a hablar de la posibilidad de que se presente como candidata a presidenta de EEUU, lo que provocó que las acciones de Weight Watchers compañía de la que Winfrey es accionista- se dispararan el lunes siguiente hasta un 13% según The Financial Times, y hasta ayer habían subido más de un 20%, desde los u$s 46,91 hasta los u$s u$s 56,64. De esta forma, la conductora de TV ganó en apenas unos días alrededor de u$s 40 millones, mismos que se suman a los u$s 3600 millones que le calcula Bloomberg de fortuna personal.

"No estoy al tanto de ninguna otra cosa que haya sucedido desde este viernes (previo a la gala) que esté causando ese tipo de reacción en el mercado", dijo Alex Fuhrman, analista de Craig-Hallum que cubre Weight Watchers a CNN Money en relación a la suba.

Winfrey adquirió una participación del 10% de la empresa en dificultades por u$s 43 millones en octubre de 2015 lo que le adjudicó una ganancia de u$s 70 millones el día de la compra-, y se unió a su junta directiva. Su apoyo público durante años a la compañía se debe a que le atribuye el éxito de su pérdida de peso (18 kilos) a los productos dietéticos que promueve y vende la firma, y eso la convirtió también en la portavoz.

La matrícula de Weight Watchers aumentó en casi un millón de miembros desde que Winfrey se inscribió. Entre varios emprendiemientos, la exitosa empresaria de 63 años fundó un canal de cable en el año 2000, The Oprah Winfrey Network (OWN) y lanzó su propia revista que en los últimos 15 años le generó u$s 1000 millones de ganancia.