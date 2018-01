Aun con dólar más caro, el apetito por las Letes triplicó lo ofertado por Caputo 

A pesar de la escalada del dólar, los inversores respaldaron la colocación de Letras del Tesoro (Letes) en dólares que hizo ayer el Ministerio de Finanzas. La cartera que dirige Luis Caputo recaudó un total de u$s 1000 millones en instrumentos a 196 y 364 días. Las ofertas alcanzaron casi el triple de lo emitido.

El Tesoro colocó u$s 500 millones en Letes con vencimiento el próximo 27 de julio y tasa de 2,80%; y otros u$s 500 millones en instrumentos que expiran el 11 de enero de 2019 y pagan una tasa 3,10%. De esta manera, logró refinanciar la totalidad de los vencimientos que enfrentaba.

Las ofertas recibidas alcanzaron un valor nominal de u$s 2880 millones, de los cuales u$s 1904 millones fueron hacia la Letra a 196 días y u$s 976 millones para las Letes a 364 días. En total, Finanzas recibió 4579 órdenes de compra. De acuerdo con el procedimiento, se adjudicó el total de las órdenes por hasta u$s 50.000, inclusive. A las ofertas que superaron ese tope, en cambio, se les aplicó un factor de prorrateo de 24,70% y 50,56% para las Letras a 196 y 364 días, respectivamente.

En momentos de incertidumbre cambiaria, los inversores prefirieron acceder a las Letes para hacerse de dólares al tipo de cambio mayorista del martes (que cerró alrededor de $18,93, aunque el dato definitivo estará publicado hoy en la comunicación "A 3500" del Banco Central), que terminó siendo más alto que el de ayer.

"Lo que se ve es que esta renovación ya estaba, en cierto sentido, pactada con aquellos que ya tenían las Letes que vencían. A eso se sumó la demanda del público general que busca tomar posición a un dólar mayorista", indicó Mariano Di Maggio, asesor de banca privada de InvertirOnline.com. En el mismo sentido, Juan Manuel Pazos, jefe de estrategia de Puente, agregó: "Hay que ver cuánto de lo que se colocó ayer fue en pesos, es decir, dinero fresco que quiso entrar al tipo de cambio actual y cuánto correspondió simplemente a renovaciones".

Por su parte, Maximiliano Gilardoni, gerente de retail de Balanz Capital, explicó: "Ante una suba del dólar, las personas físicas siempre compran. En ese sentido, muchas veces se equivocan por no tener un asesoramiento profesional. Las Letes les permiten comprar dólares al precio mayorista y ahorrarse los 15 o 20 centavos de diferencia que los bancos les cobran. Aquellos que están un poco mejor aconsejados, prefieren suscribir fondos que inviertan en Letes, que tienen mayor liquidez".

Otra cuestión a tener en cuenta es cuándo se efectuaron las órdenes de compra para las Letes. Tal como señaló Pazos: "Muchas de las ofertas se cursaron el martes, antes de la decisión de tasas del Banco Central, que pareció reavivar el atractivo del carry trade. Es cierto también que el tipo de cambio de suscripción fue un poco más alto, pero hay que tener en cuenta que las puntas del dólar minorista de hoy (por ayer) no estaban muy lejos de eso. Además, lo cierto es que el proceso de dolarización de los argentinos continúa porque muchos perciben que el tipo de cambio todavía está bajo".

Con respecto a la conveniencia o no de invertir en Letes, las opiniones están divididas. Algunos especialistas las recomiendan para perfiles que toleran poco riesgo. Es el caso de Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal, quien sostuvo: "No las descartamos como una opción para una cartera conservadora ante rendimientos ofrecidos que se ubican por arriba de un plazo fijo tradicional en esa moneda, o incluso la parte corta de la curva de bonos".

Juan Manuel Pazos también opinó que siguen siendo atractivas para quienes buscan dolarizarse aunque destacó que, con algo más de riesgo, el carry trade en pesos continuará ofreciendo buenos rendimientos. Mariano Di Maggio, por su parte, se manifestó claramente en favor de la inversión en pesos. Mientras que Gilardoni apuntó que "si bien la tasa de las Letes es buena, hay bonos en dólares que son totalmente líquidos y tienen mejor rendimiento, como el Bonar a 2020 o a 2024".