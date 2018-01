El Gobierno pedirá a EE.UU. que le otorgue una nueva visa a Timerman

El Gobierno argentino se comprometió a interceder ante las autoridades estadounidenses para que el ex canciller Héctor Timerman obtenga una nueva visa que le permita emigrar a Nueva York, donde tiene previsto iniciar un tratamiento contra el cáncer, luego de haber obtenido una excarcelación “por razones humanitarias”.



La defensa del ex ministro de Relaciones Exteriores, encabezada por la abogada Graciana Peñafort, se reunió este mediodía con autoridades de la Cancillería para demandar una intervención que, según los letrados, podría definir “la vida o muerte” de Timerman.



Fuentes del Palacio San Martín confiaron a El Cronista que el canciller Jorge Faurie se comprometió a hablar con las autoridades de la embajada norteamericana para que le otorguen un nuevo visado.



El Gobierno de los Estados Unidos le revocó el martes el permiso de viaje a Timerman, y por ello no pudo abordar anoche el vuelo que había reservado con destino a la ciudad estadounidense de Nueva York para realizar un tratamiento médico.



El exministro de Relaciones Exteriores y Culto fue notificado de la decisión del Departamento de Estado norteamericano cuando estaba realizando el check in para abordar el servicio AA954 de la empresa American Airlines en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.