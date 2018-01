El Gobierno licitó letras por u$s 1000 millones pero las ofertas fueron del triple

El Ministerio de Finanzas refinanció la totalidad de los vencimientos de Letras del Tesoro. Se adjudicaron por licitación u$s 500 millones de las Letras del Tesoro a 196 días (con vencimiento el 27 de julio de 2018) y u$s 500 millones de las Letras del Tesoro a 364 días (con vencimiento el 11 de enero de 2019).

El monto total de las órdenes recibidas para la licitación de Letras del Tesoro alcanzó un valor nominal de u$s 2.880 millones, distribuido en u$s 1.904 millones para la Letra a 196 días y u$s 976 millones para la Letra a 364 días. Se recibieron 4.579 órdenes de compra.

“De acuerdo al procedimiento, se adjudicó el total de las órdenes recibidas en el Tramo Minorista por hasta u$s 50.000, inclusive. A las ofertas del Tramo General de la Letra a 196 días se les aplicó un factor de prorrateo de 24,70% y a las de la Letra a 364 días se les aplicó un factor de prorrateo de 50,56%”, indicó el ministerio en un comunicado.