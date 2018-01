Arrancaron las liquidaciones de ropa, con descuentos a mitad de precio

A pocos días del comienzo del año, las vidrieras de los locales de ropa y accesorios ya estaban a pura liquidación. La sorpresa es que arrancaron directamente con ofertas del 50% de descuento o de 2x1, lo que generalmente se dejaba reservado para febrero o para los tramos finales de la temporada.

En locales de indumentaria para niños como Grisino, por ejemplo, el descuento es de mitad de precio para todas las prendas de la colección. En Cheeky, la opción es de dos prendas al precio de una. En indumentaria femenina, las situaciones son dispares. Marcas como Rapsodia, anuncian campañas "we are on sale", del 30%. Pero otras, como Clara o Portsaid, presentan descuentos que llegan al 50%.

"La fecha de inicio de las liquidaciones fue bastante similar a la del año anterior, pero los porcentajes de descuento han sido más altos. Fue una temporada con dificultades, con niveles de venta similares a los del segundo semestre de 2016, en unidades. Ha sido una temporada del transición y todo el mundo tiene una expectativa de mejora", explicó Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI). "La venta fue regular, entonces los stocks que quedan determinan que haya valores de liquidación más altos", agregó. Las expectativas del sector pasan por la recuperación del consumo interno, con números más positivos. "Los precios en la Argentina están muy marcados por las cargas impositiva que tiene el consumidor final. Prácticamente un tercio del precio de la ropa son impuestos. Estamos colaborando con las autoridades para buscar alternativas que mejoren la capacidad de consumo de la población", agregó.

Hoy las autoridades de la cámara se reunirán con representantes del Ministerio de Producción para analizar alternativas para la disminución en los costos de producción para la confección de indumentaria y calzado como un acuerdo sectorial o la eliminación de Ingresos Brutos.

"El precio se ha convertido en un key driver de la venta los últimos tiempos. Las liquidaciones funcionan. En nuestro caso, la liquidación empezó el 28 de diciembre y la modalidad y porcentajes fueron prácticamente iguales a las del año pasado", señaló Emiliano Fitá, director de las marcas Wanama y Cook. "La temporada empezó muy dura. No fue un año fácil. Se notó el último trimestre del año una parada de la caída, aunque sin crecimiento. Esperamos un 2018 tranquilo, pero mejor. Notamos un consumidor cada vez más exigente y cuidadoso", completó el empresario.

La marca de ropa para mujeres Cuesta Blanca, con 21 sucursales en todo el país, inició si liquidación el 4 de enero, con porcentajes del 10% al 50% según las prendas. Pero esta semana ya sumaron más modelos a los descuentos. "Antes de Navidad tuvimos un 4x3 que ayudó mucho a la rotación de mercadería", detalló Taty Recalde, jefa de producto y diseño.

Los locales de la marca no trabajan con promos con tarjetas. "Tenemos promociones propias que ya se reflejan en los precios de nuestras prendas, sin necesidad de recurrir a otros descuentos", señaló.

Los shoppings y las marcas vienen de cerrar un buen diciembre, pero aseguran que la recuperación del consumo será gradual. "Cerramos el año con un aumento del 30% en facturación, que en términos reales son entre 6 y 7 puntos por encima de la inflación. Es un buen índice", señaló indicó Rubén Baccá, es el director General del shopping TOM (Tortugas Open Mall) en Tortuguitas. Según el directivo, durante el año pasado, comenzaron a tener cifras por encima de la inflación recién a partir de julio.