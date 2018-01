Córdoba logró durante 2017 ahorrar u$s 1249 millones

La provincia de Córdoba cerró 2017 con un ahorro en sus cuentas públicas de u$s 1249 millones, tras mejorar su nivel de ingresos a u$s 6688 millones y moderar sus gastos a u$s 5439 millones.

"Estos elementos se conjugaron para acompañar el más ambicioso plan de obras públicas de los últimos tiempos tres veces el promedio histórico", dijo ayer el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, en una conferencia de prensa. El plan de inversión en infraestructura avanzó 208%, hasta los u$s 1615 millones, y fue financiado en un 57% con recursos provinciales, 38% con títulos públicos y 3% con fondos nacionales.

En tanto, la deuda provincial creció 45% a u$s 2604 millones, para financiar el plan de obras y las demoras en los envíos nacionales que, el ministro aclaró, se mantienen "niveles de endeudamiento acotados".

La recaudación se elevó 32,8% hasta alcanzar $ 121 mil millones, luego de que los provinciales aumentaran 35,9% y los nacionales, 30,6%. Los ingresos provinciales se constituyeron en un 43% de la recaudación impositiva y en un 53% de tributos nacionales. Esta mejora en la recaudación demuestra que los contribuyente respondieron en forma positiva al Programa de Equidad Impositiva, la mejora en la web de Rentas, la implementación del cedulón digital y una mayor eficacia en el recupero de deuda vía judicial.

El gasto público alcanzó $ 106 mil millones -donde el gasto de personal alcanzó un 64% y la coparticipación de municipios, 16%-, controlado en base a un programa de austeridad y contención en los gastos corrientes, aunque poniendo la prioridad en los programas sociales y marcando un fuerte crecimiento en la distribución de fondos a los municipios y comunas, según dijo Giordano.