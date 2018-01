Decepción en la "economía real", que esperaba cambios de rumbo concluyentes

La expectativa generada por la muestra de "encuadramiento" que había realizado la Jefatura de Gabinete y parte del equipo económico respecto del accionar del presidente del Banco Central y su política de tasa altas para enfriar la economía como parte del plan para contener la inflación, se tradujo en desilusión en los sectores de la "economía real" cuando ayer por la tarde se conoció que la tasa bajó de manera marginal pasando de 28,75% a 28 por ciento.

"Es muy poco para que cambie algo", señalaron desde el despacho de uno de los empresarios más importantes del negocio de la obra pública.

Pero, a pesar que no fue la noticia esperada y que la inflación en el primer trimestre del 2018 no muestra señales de desaceleración, si hay algo que prevalece en el sector privado es que, a pesar de todo, siguen teniendo esperanza en la política, por lo que el empresario que necesita de la inversión externa como la soja el buen clima agregó que la diferencia de 0,75 punto "marca una tendencia y eso es muy bueno. Yo no esperaba cambios muy abruptos del Central. Espero que se profundice", sentenció.

Mientras tanto, la inflación se acelera por las subas de las tarifas y los sectores productivos siguen golpeando puertas en los despachos oficiales. "La verdad es marginal y ahora depende de cómo evolucionen las demás variables, la reducción es mínima más teniendo en cuenta que se esperaba que fuera mayor", señaló una ejecutivo de alto rango de una de las once automotrices que fabrican en el país. Mientras todos los días veía como los modelos fabricados en Brasil inundaban las concesionarias locales, a las fábricas locales les queda el refugio que la discusión empujó el tipo de cambio lo que les agregó un un poco de competitividad.

La conferencia de prensa en donde se anunció el cambio de la meta de inflación fue el pasado 28 de diciembre. Desde ese día hasta que se conoció el informe del Banco Central pasaron nueve jornadas laborales, tiempo suficiente para que la cotización del dólar que en el 27/12/2017 cerró a $ 18,43, tenga un poco de $ 19,46 ese mismo día y, ayer cierre en $ 19,29. Así, en poco más de una semana la divisa extranjera se valorizó 4,67%, casi el 50% de todo lo que subió en diciembre y un 25% de lo que lo hizo durante todo el 2017.

Desde el agro también reaccionaron y Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, apoyó la rebaja pero señaló que "espera que continúen bajando. Al respecto, sostuvo que "las actuales tasas de interés superan a las tasas de rentabilidad esperadas por la producción agropecuaria. "La reducción en el costo del dinero es necesaria para sostener la actividad económica y fomentar las exportaciones".

Pero mientras las automotrices y el campo miran con media sonrisa la suba del dólar para poder aspirar a mejorar su ecuación exportadora, los desarrolladores inmobiliarios buscan contener el movimiento de la divisa.

Gonzalo Monarca, presidente del grupo desarrollador que lleva su apellido, se mostró un poco decepcionado por la baja de la tasa. Acostumbrado a reunirse con funcionarios públicos para conversar sobre el desarrollo de las denominadas "primera vivienda" señaló a El Cronista que en el sector "esperábamos una baja un poco mayor".

"Para mover un poco la economía real hay que bajar la tasa para que los fondos que hoy están en los intereses se destine a producir", agregó el hombre de negocios.

Mientras trabaja en el la puesta a punto de los ProCreAr vía Participación Público Privada, Monarca señala que la prioridad para el sector es que "la tasa siga bajando y que el dólar no supere los $ 20. Todo impacta, la baja de la tasa mejora los créditos pero si esto significa la suba del dólar encarece todo y la gente que tiene que juntar ahorros para la primera vivienda se le hace todo cuesta arriba y más caro. Si a eso se le suma que todos nuestros costos que también están atados al dólar como el cemento, el hierro, no paran de incrementarse".

Respecto de este punto, la consultora Ecolatina señaló que la llegada del Banco Central a la política del gradualismo "liberará algo de presión al alza a la que estuvo sometida el tipo de cambio las últimas semanas. Pero hace la salvedad que "menos presión no implica ausencia de ella (la trayectoria no se modifica)".