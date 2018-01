En récord para dos años, tres sectores lideran la utilización de capacidad fabril instalada

Luego de casi dos años, el nivel general de utilización de la capacidad instalada en la industria se acerca al 70%, un rango que permite ver el vaso medio lleno o medio vacío. Claramente, sectores como la construcción, la producción de hidrocarburos y la agroindustria siguen siendo los drivers de la actividad manufacturera y esto se refleja en los elevados niveles de uso del equipamiento.

En contraste, la industria automotiz, textiles, caucho y plástico, edición e impresión, y alimentos y bebidas aún navegan en niveles que oscilan entre 55% y el 67%, según los datos del Indec conocidos ayer.

Pero en una economía como la argentina, atravesada por el gradualismo en la evolución de las principales variables macroeconómicas, la inversión no escapa a la tendencia general.

De acuerdo con el último informe sobre Utilización de Capacidad Instalada (UCI) en el sector manufacturero, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el nivel general de los doce sectores relevados se ubicó en noviembre en 69,2%, 0,8% más que durante el mismo mes del año anterior. Con este dato, la UCI de noviembre está en niveles máximos desde enero de 2016.

Impulsada por la actividad de la construcción, la energía y el desarrollo de Vaca Muerta, así como el sector agropecuario, los rubros que lideran el ranking en materia de uso de su potencial de producción son los mismos que desde hace meses encabezan la recuperación del sector industrial.

Así, la capacidad instalada en las industrias metálicas básicas (83,1%) refleja el buen momento que atraviesa la siderurgia. Al respecto, el Indec asegura que "el sector siderúrgico registra un aumento en la utilización de las plantas productivas, que se vincula principalmente con el mayor nivel de la actividad de la construcción, el crecimiento de la fabricación de maquinaria agrícola, la mayor demanda vinculada a desarrollos energéticos y el crecimiento de distintos segmentos de fabricación de línea blanca".

También se observa un buen desempeño en papel y cartón (82,7%); minerales no metálicos (80,6%), explicado por la fuerte demanda de cemento para obra pública pero también privada; y refinación de petróleo (79,0%).

La industria automotriz es un caso paradigmático, ya que en el ranking de capacidad instalada llega apenas al 55%, en niveles semejantes a los meses previos, sin embargo, en los últimos meses se conocieron anuncios de inversión por unos u$s 1000 millones.

"La industria automotriz está invirtiendo por lanzamientos de nuevos modelos, actualización tecnológica y porque necesita innovar", asegura Pablo Dragún, Coordinador del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina. Explica que en 2011 el sector alcanzó un récord de producción de 828.771 unidades, con una capacidad potencial en torno al millón de unidades, sin embargo, en 2017 la producción "terminará con menos de 500.000 autos", apunta.

Consultado sobre el impacto de las tasas de interés para motorizar las inversiones (ayer el Banco Central bajó la tasa de referencia a 28%) Dragún considera que "impacta más en el capital de trabajo, no tanto a la hora de evaluar proyectos de inversión". Por su parte, Camilo Tiscornia, director de la consultora CyT Asesores Económicos, considera que el uso de capacidad instalada en torno al 69% "hay margen para invertir, aunque en algunos sectores, no demasiado". Sobre el nivel de tasas de interés sostiene que "las decisiones de ampliar capacidad de producción tienen mucho que ver con las perspectivas del país, los costos de producción, la estructura impositiva y las posibilidades de exportación" y no tanto con el nivel de las tasas de interés.

En este sentido, señaló que en la economía del país no se ve nada que pueda tener un shock. "Hay gradualismo en todo y también en las inversiones", asegura Tiscornia, y recuerda que fundamentalmente se requiere "que el Gobierno dé certezas de que está tomando acciones para bajar la inflación".