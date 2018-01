Qatar ofrece u$s 15.000 millones para entrar en el fútbol italiano

Qatar no quiere perder envión en el negocio del fútbol pensando en el Mundial que albergará en el año 2022.

A través del International Bank of Qatar, el emirato ha presentado una oferta de 13.000 millones de euros (más de u$s 15.000 millones) por diez años a cambio de determinados derechos comerciales que no se han hecho públicos, pero que incluiría la financiación de un canal propio de la Serie A. "Es un asunto financiero diferente. Si son rosas florecerán", señaló la semana pasada Carlo Tavecchio, presidente de la asociación de clubes italianos y titular "renunciado" de la Federación local tras la eliminación para Rusia 2018, según relevan en el sitio especializado Palco23.

El dirigente se refería a la aprobación definitiva de los pliegos para comercializar las retransmisiones del fútbol italiano. Esta operación se fue retrasando ante la insatisfacción que habían generado las ofertas presentadas por Mediaset Premium y Sky, que rondaban los 1000 millones de euros por temporada, frente a los 1400 millones a los que aspiraba la competición e Infront, que intermedia el proceso. Las condiciones por las que podrá pujar para el ciclo 2018-2021 ya se hicieron públicas, pero Tavecchio anunció que no aceptarán ofertas que, en su conjunto, no superen un mínimo de 1050 millones de euros por año.

La Serie A ofrece dos lotes para cada tipo de plataforma, uno con los derechos sobre ocho equipos y otro con doce, incluida la Roma. Los paquetes A y B, dirigidos para plataformas satelitales y televisión digital terrestre, respectivamente, están formados por los partidos de ocho equipos, sin la Roma, con un precio mínimo de 260 millones de euros cada uno.

El lote C incluye el mismo contenido pero exclusivamente para plataformas digitales, con un mínimo de 140 millones. Los paquetes D1 y D2 dan derecho a los doce equipos restantes, incluido el conjunto romano, con un precio de salida de 320 millones, frente a los 400 millones de euros que se pedían en junio. Los contenidos accesorios, como resúmenes y demás, se colocarán por 50 millones de euros.

Esta operación supondría completar la venta de todas sus retransmisiones, después del acuerdo alcanzado a nivel global con IMG. La agencia pactó abonar 1000 millones de euros durante tres temporadas a cambio de la comercialización de los derechos en todo el mundo, una cifra que mejoraba sustancialmente los 185 millones que suponía hasta ahora el negocio internacional.

"Fue una temporada larga, correcta e importante, respaldada por la estructura de la Liga", indicó Tavecchio, que también anunció la renovación del patrocinio técnico con Nike y la aprobación de las cuentas anuales de la Serie A en 2016-2017, que arrojaron un ajustado beneficio operativo. "El camino ha sido apoyado por los clubes, que desean alcanzar este objetivo para no perder opciones en los mercados internacionales", concluyó el directivo.