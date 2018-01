Definición sobre tasas impulsó al dólar, que avanzó más de 10 centavos

El dólar minorista avanzó 13 centavos tras tocar un pico de 20 y cerró a 19,34 pesos, según el promedio que realiza el Banco Central (BCRA).

De esta forma, la divisa se acerca al récord de $ 19,46 alcanzado el 28 de diciembre pasado.

El dólar Banco Nación (BNA) cerró 20 centavos arriba a $ 19,30, aunque en algunos bancos de la City llegó a tocar los $ 19,50.

El dólar mayorista sumó 17 centavos y terminó por primer vez por encima de los $ 19 a $ 19,03.

El volumen operado en el segmento contado fue de u$s 550,059 millones, sin que se registraran operaciones en futuros MAE. El dólar blue operaba a $ 19,56.

A la espera de una baja de tasas, el dólar se afirmó por sobre los $ 19 el viernes, cuando cerró la semana con un avance de 29 centavos.

El ruido político divorció a la suerte del peso de la del resto de las monedas latinoamericanas.

Esta mañana el economista José Luis Espert planteó hoy que si el Banco Central (BCRA) decide una baja en la tasa y eso genera una suba del dólar “no hay que entrar en pánico”, al sostener que “la situación económica de la Argentina no da para pánico”.

“Si la tasa de interés llegara a bajar y sube el dólar no hay que tener pánico. Si el dólar este año sigue la inflación va a subir entre 15 y 20% y no hay que tener pánico por eso”, analizó.

Por su parte, el periodista especializado en economía Guillermo ‘Willy’ Kohan sostuvo que pese a lo decida hacer mañana el Banco Central, no ve que vaya a pasar “nada dramático en el mercado financiero”. Aseguró que "lo que están discutiendo hoy los profesionales del dinero, es donde hay que vender los dólares para volver a subirse a la tasa de la Lebac”.

Esta mañana, en su habitual editorial en radio Mitre, señaló: "No veo nada dramático en el mercado cambiario. Lo que se está discutiendo es si la tasa tiene que ser 29 o 26 o el dólar 18 o 19,50, no me parece que discutamos algo más que eso”.