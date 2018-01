Tenso cruce entre Dady Brieva y Mirtha Legrand por el kirchnerismo: “¿Sabés todo lo que robaron?”

Durante el fin de semana en el programa de Mirtha Legrand, la grieta se sentó a la mesa y sobraron momentos incómodos entre la conductora y dos de sus invitados. El humorista Dady Brieva y la modelo Ingrid Grudke fueron blanco de tensas preguntas y cuestionamientos por parte de la conductora al debatir por las causas judiciales que salpican al anterior gobierno y a los empresarios K.

“¿Vos sos peronista o kirchnerista?”, le preguntó La Chiqui al integrante de los Midachi.

“Soy peronista y kirchnerista”, fue la respuesta de Dady, quien intentó salir de la situación con un chiste. “Avisame si me tengo que retirar de la mesa”, agregó.

Pero Mirtha no quiso tomar el atajo del actor y repreguntó: “¿Sabés todo lo que robaron, todo lo que hicieron? ¿Cómo dejaron el país?”.

“Sí, supongo que la Justicia, que prácticamente le pertenece al Gobierno, debería actuar”, respondió Brieva con cierta ironía. De ahí en más siguió el ping-pong, hasta que la propia Legrand eligió cambiar el tema "porque se está poniendo tenso".

Otra de las invitadas sentados en la mesa de Mirtha, fue la modelo Ingrid Grudke, que ratificó que le puso punto final a la relación de casi tres años con el empresario kirchnerista detenido Cristóbal López.

“Estoy separada y listo”, dijo Grudke, que a pesar del mal momento que está viviendo debutó en una obra en Mar del Plata.

“¿No sabías quién era?”, cuestionó ‘La Chiqui’.

—"Lo dije en tu mesa y nadie me creía”, le contestó la modelo. Anteriormente, había explicado que si no había podido ir antes al programa de Mirtha no fue por falta de ganas, sino porque los fines de semana, durante el año, siempre viaja para hacer desfiles por distintos puntos del interior.

“No voy a hablar de eso, no me corresponde”, agregó, cuando Mirtha le preguntó si conocía sobre los negocios de su ex pareja y la modelo explicó: “Yo soy una persona independiente, no pregunto esas cosas, trabajo desde los quince años. Uno siente, ¿qué tiene de malo que yo pueda sentir cosas por una persona? No vas preguntando. Yo siento, no estoy pensando”.