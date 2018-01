Preocupa en Casa Rosada que eventual baja de tasas impacte en las paritarias

En el Poder Ejecutivo esperan que el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, anuncie mañana que la tasa de interés de la política monetaria bajará del 28,75% actual. En tanto, la Casa Rosada trata de sellar paritarias bajas, mientras mira con preocupación los datos de inflación que el Indec dará a conocer el jueves que viene.

"No se si este martes, pero a la larga va a bajar la tasa", sostuvieron desde el Ejecutivo, y agregaron que "el Central tiene un año para lograr la meta del 15% de inflación, así que no sabemos si anunciará ahora o más adelante". Antes de que el Ejecutivo recalibrara las metas de inflación el último 28 de diciembre, el titular del Banco Central planeaba mantener las tasas de interés altas "unos meses más", hasta cerca de abril. En Casa Rosada hay quienes piensan que Sturzenegger podría no hacer cambios mañana.

En cambio, otros funcionarios son más asertivos. "Va a bajar la tasa mañana, y dialogar con Hacienda y Finanzas porque la lucha contra la inflación se tiene que hacer de manera coordinada", agregó un funcionario. De hecho, para muchos, la postal de la conferencia de prensa que lideró el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para anunciar las nuevas metas de inflación fue en esa línea: que Sturzenegger, Dujovne y Caputo trabajen de manera interdependiente. Toda esta estrategia fue respaldada por los vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo prefiere no opinar sobre a cuánto debería bajar la tasa. En el Gobierno dicen que ese tipo de información puede ser leída como "interferencia" sobre la autarquía del Central. "Nuestra tarea es definir las metas, la forma depende de Federico", explican en alusión a Sturzenegger.

En el Gobierno evitan hacer alusión a las versiones sobre la posible renuncia del titular del Banco Central, tras el cambio en las metas de inflación. Incluso, supuestamente, en el Ejecutivo habría un pedido de "cuidar" a Sturzenegger. A la vez, altos funcionarios como Quintana y otros referentes de Cambiemos son los que más presionaron para que el titular del BCRA dé el brazo a torcer.

A la vez, en Casa Rosada preocupa el dato de inflación que el Indec dará a conocer el jueves. El ente presentará la inflación de diciembre que, según estimaciones privadas fue la más alta de todo el año, mientras también informará el costo de vida oficial durante 2017, el cual se ubicaría entre un 23% y un 27%. Pero en Balcarce miran con preocupación como impactarán las subas a servicios que anunció y anunciará el Gobierno en enero, de cara a la discusión por paritarias.

Así lo asumió la Casa Rosada cuando se reunió con el FMI, para la publicación del informe sobre la perspectiva económica de Argentina, que se concluyó semanas antes de que Nación resuelva cambiar las metas de inflación. En ese momento, funcionarios como Lopetegui, aceptaron al organismo que la ola de aumentos en servicios impactará en la inflación. Pero para la Casa Rosada, la inflación bajaría por "una estricta política monetaria y moderados aumentos de sueldos", tal como se lee del informe del FMI. Tras el cambio en las metas de inflación, el Gobierno mira ahora las paritarias. Por eso, se celebró el acuerdo que cerró el intendente de Neuquén, Horacio Quiroga, con los municipales, del 16%, en 3 cuotas, sin cláusula gatillo.