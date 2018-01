Blejer alerta sobre inflación y déficit fiscal

Para el economista y ex titular del Banco Central, Mario Blejer, la economía argentina tiene algunos desequilibrios que debe corregir, en especial la inflación y el déficit fiscal. "Dos de los desequilibrios que no se han corregido son el fiscal y la inflación", precisó ayer Blejer en declaraciones radiales, y aclaró que "cuando hay incertidumbre, es muy difícil corregir los desequilibrios".

El especialista dijo que "se exageró bastante el cambio de las metas de la inflación". Al respecto, consideró que "lo importante ahora es si esta situación va a crear mayor coordinación y va a llevar a conseguir los objetivos".

Días después de que el Gobier

no colocara nuevos bonos por u$s 9000 millones, Blejer puntualizó: "Me preocupa la toma de deuda, pero no demasiado" porque "si se usa para financiar obras de infraestructura, obra de inversión pública, es útil". Y dejó una receta: "La inversión se paga con deuda. Si es para pagar obligaciones para consumo o para deudas anteriores, es un problema", advirtió.