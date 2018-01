Con más de u$s 300 millones U2 lideró en 2017

El sitio especializado Pollstar publicó su lista anual de las giras más lucrativas y U2 la lidera gracias al "Joshua Tree Tour", dedicado a su disco clásico de 1987, que en 2017 justamente ha cumplido 30 años. U2 ha recaudado u$s 316 millones con este tour, varios millones más que el segundo grupo clasificado de la lista, Guns N’ Roses (u$s 292 millones). Completan el Top 5 Coldplay (u$s 238 millones), Bruno Mars (u$s 200 millones) y Metallica (u$s 152 millones). Los siguen Depeche Mode (u$s 141 millones); Paul McCartney (u$s 132 millones); Ed Sheeran (u$s 124 millones); Los Rolling Stones (u$s 120 millones); y Garth Brooks (u$s 101 millones). En una clasificación mayormente masculina, Céline Dion es la primera artista femenina en el Top 20, ocupando el puesto 11 gracias a los u$s 101 millones de sus giras mundiales y su residencia en Las Vegas. En tanto que Lady Gaga aparece en el puesto 15 con u$s 85 millones.