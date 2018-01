El mundo de los negocios

Crédito social

Premios

Lectura

Bioparque

Carrera

Verano

Educación

Apertura

Distinción

Beneficios

Aplicación

Adhesión

Propuesta

El Banco Ciudad presenta los créditos “Caja Ladrillo”, un instrumento financiero para el mejoramiento de la vivienda, orientado a los sectores de menores ingresos y con mínimos requisitos. Contempla un período de ahorro previo y la posterior emisión de una tarjeta de crédito para refacción, remodelación y/o compra de materiales y accesorios de obra, por un monto de hasta 4 salarios mínimos (actualmente $ 36.326) y en hasta 24 cuotas, según el plan de financiamiento elegido, y a una tasa fija del 16% TNA.IRSA Propiedades Comerciales entregó los premios a los locales y cadenas que se destacaron en sus centros comerciales durante 2017. En la categoría "Mejor Marca Indumentaria Femenina" fue galardonada Rapsodia, mientras que el "IRSA de Oro" recayó en Cerini. Durante el mismo evento, IRSA CP hizo una donación de $ 100.000 a la ONG "Luz de esperanza", entidad actúa en la Villa 31 y se aboca a rescatar a jóvenes de flagelos como la drogadicción, la prostitución, la vida en la calle y la delincuencia.Con el objetivo de acercar los escritores a los lectores, comienza Mar del Plata y Pinamar una nueva edición del ciclo de la Editorial Planeta "Verano Planeta 2018", auspiciado por quinto año consecutivo por Banco Hipotecario. Los encuentros en Mar del Plata se llevarán a cabo en el Hotel Costa Galana a partir de las 21, mientras que en Pinamar, se realizan todos los martes de enero y febrero, a las 20, en el Teatro Municipal De la Torre, con acceso libre y gratuito hasta completar la capacidad de ambas salas en cada fecha. La charla inaugural estará a cargo de Felipe Pigna, quien presentará "La vida por la patria", una biografía de Mariano Moreno, el 9 de enero en Pinamar y el 10 de enero en Mar del Plata.Temaikèn recibe al argentino más grande: el Argentinosaurio, que llego a medir 30 metros y que junto a otros 4 nuevos dinosaurios, se suman a los 33 llegados en vacaciones de invierno, teniendo un total de 38 dinos animatrónicos en el bioparque. Además, presenta una nueva edición de Una noche con los tiburones, una experiencia nocturna para toda la familia, donde grandes y chicos podrán disfrutar de diferentes actividades mientras aprenden a conservar la biodiversidad. Más información en www.temaiken.org.ar.Noblex presenta la tercera edición de su Carrera 10K en Pinamar. El evento tendrá lugar el próximo sábado 20 de Enero, a las 9, en Avenida Del Mar y De los Trirremes. La carrera es de carácter competitivo y está dirigida a personas que estén dispuestas a afrontar un nuevo desafío por la playa. También se organizará una carrera participativa de 4K. Inscripción en 10kpinamar.eventbrite.com.ar, hasta el 18 de enero inclusive.Durante enero y febrero, Prudential Seguros estará presente en Cariló (Balneario Neruda), Pinamar (Balneario El Pájaro) y Punta del Este (Balneario Montoya). Los asegurados podrán acceder a diversos beneficios y, al mismo tiempo, cualquier persona que se acerque a dichos puntos podrá hacer uso del servicio de recarga de celulares provisto por la compañía. Como parte de su plan de Responsabilidad Social, Prudential Seguros obsequiará bolsas ecológicas en las localidades de Pinamar y Cariló, promoviendo la conciencia ambiental entre los veraneantes.Finning CAT Argentina realizó una importante donación de más de 40 computadoras. En esta oportunidad quienes recibieron los equipos fueron el Colegio 37 Josefina Anceschi, el Instituto Hermanos Amezola y a la asociación civil "Sin los chicos no hay futuro". Entre los productos donados hay 18 notebooks, 13 computadoras de escritorios y 11 All in One, todas equipadas y listas para su uso. La educación es muy importante para la compañía y la entrega de estos equipos permitirá brindar clases de informática a chicos de escuelas de la Provincia de Buenos Aires y del interior del país, en Corrientes y Misiones.Aeropuertos Argentina 2000 expande la oferta de servicios exclusivos a los usuarios. Durante diciembre, Banana Republic y Victoria’s Secret abrieron sus puertas al público local en el Aeroparque Jorge Newbery y por primera vez en el país. Las reconocidas marcas internacionales eligieron la aeroestación porteña para explorar el mercado argentino con un local, en el caso de la cadena de lencería y un pop up store de la marca de ropa. Ambos se encuentran ubicados dentro de la tienda Shopgallery en preembarque.Santander Rio fue elegido por la revista LatinFinance como "Mejor Banco 2017" en Argentina, con lo que se convierte en el más premiado de la década, luego de obtener la distinción por quinta vez (en los años 2008, 2010, 2011, 2012, 2017). En 2017, el banco presidido por Enrique Cristofani concretó la compra de la banca minorista de Citibank Argentina, una operación que le permitió incorporar 500.000 nuevos clientes y 70 sucursales.Para esta temporada, Naranja acompaña a sus titulares con descuentos del 15% y planes de hasta 10 cuotas sin interés, para viajar y comprar en los principales centros turísticos del país. Entre el paquete de beneficios se destacan el 15% en restos y productos regionales, en el rubro entretenimiento y espectáculos podrán disfrutar del 10% en las obras de teatros más importantes de la temporada, 10% en pases para el Cosquín Rock, y plan 8 cuotas sin interés para el Festival de Peñas de Villa María. Más en naranja.com.Movistar relanza su aplicación para dispositivos móviles, para acercar a sus clientes toda la información de su línea de forma ágil y sencilla. Mi Movistar ya está disponible en la tienda Google Play para dispositivos Android y próximamente lo estará en el App Store en iOS. Además de las funcionalidades ya existentes, con la nueva versión los clientes pueden resolver sus consultas vía chat, llamar desde la app a través de cobertura 3G, 4G o WiFi, y tener su historial de conversaciones siempre disponible.El presidente del Banco de la Nación Argentina, Javier González Fraga, firmó un compromiso de adhesión a los Principios del Pacto Global de Naciones Unidas a partir del cual la institución asume la responsabilidad de apoyar y desarrollar dentro de la organización los diez principios del Pacto Global referente a los derechos humanos, los derechos laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. De igual manera asume su rol de contribuir a los objetivos de Desarrollo Sostenible.The Grand Hotel Punta del Este sugiere disfrutar la playa Brava al son de la Noche Cubana, una propuesta diferente que se incorpora a la ciudad balnearia uruguaya. Música con banda cubana en vivo, gastronomía caribeña, barra de mojito y cubalibre, entre otras sorpresas. La cita es en el parador Brava Grand este jueves con una cena, barra de tragos y show. Más en www.puntagrand.com.